VIDEO la nuova Red Bull lancia la sfida in F1 a Mercedes e a Ferrari: tutto quello che c’è da sapere sulla RB16

La nuova Red Bull è pronta a lanciare la sfida a Mercedes e a Ferrari nel Mondiale 2020 di F1. La RB16, di cui disporranno Max Verstappen e Alexander Albon, è l’incarnazione del genio di Adrian Newey: estremizzazioni in ogni sua parte nel tentativo di cercare il miglioramento della prestazione in ogni suo dettaglio. La scuderia anglo-austriaca confida nella forza del proprio telaio, ma anche nel motore Honda. Il propulsore giapponese ha compiuto uno step, in termini di potenza, notevole e sarà fondamentale capire se il livello di affidabilità sarà altrettanto alto. Non resta che attendere l’inizio della stagione, con i test a Barcellona (19-21 febbraio; 26-28 febbraio) e l’esordio mondiale a Melbourne (Australia) il 15 marzo.

Foto: Red Bull – profilo twitter