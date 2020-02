VIDEO F1, il nuovo volante sulla Mercedes di Hamilton: tutti gli aggiornamenti

Il volante mobile di Lewis Hamilton è sicuramente l’argomento del giorno. Il campione del mondo ha sorpreso tutti durante i test di Barcellona sfoderando un’innovazione sulla sua Mercedes che sta facendo molto discutere. Il Das, questo il nome del volante, indietreggia quando il pilota accelera in rettilineo, mentre torna al suo posto quando è in staccata. A quanto pare i vantaggi che dà sono innumerevoli. Teoricamente non dovrebbe essere regolare, ma a quanto pare la FIA ha dato il via libera al sodalizio tedesco.

