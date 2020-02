F1, Lewis Hamilton sul volante mobile: “La FIA ha dato via libera. Mercedes continua a innovare, sempre davanti alla concorrenza”

La Mercedes è stata la grande protagonista della seconda giornata di Test F1 a Barcellona, le Frecce d’Argento hanno infatti portato in pista il tanto discusso “volante mobile” ovvero una soluzione tecnica rivoluzionaria che garantisce importanti vantaggi alla monoposto. Lewis Hamilton ha provato il sistema durante la mattinata al Montmelò, in sostanza il volante si muove avanti o indietro agevolando la convergenza degli pneumatici. I vantaggi sono notevoli perché si entra meglio in curva e anche in rettilineo le gomme sono più dritte diminuendo così l’usura.

Lewis Hamilton ha manifestato tutta la sua gioia in una breve conferenza stampa tenuta all’inizio del pomeriggio: “Stiamo cercando di capire e di interpretare la macchina al modo giusto. A livello di sicurezza non ho avuto problemi. La FIA ha dato via libera al progetto. Per me è incoraggiante che il mio team continui a innovare e a stare davanti rispetto alla concorrenza e questo è merito delle grandi menti che lavorano nel nostro team. Speriamo che sia una soluzione che vada a nostro vantaggio“.

