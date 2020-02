VIDEO F1, Hamilton rientra in pista e il volante della Mercedes non si muove più

Nuova innovazione in casa Mercedes. Sulla monoposto di Lewis Hamilton, infatti, durante i testi odierni, è comparso un volante mobile. Tuttavia, dopo il pit-stop, il campione del Mondo è tornato in pista e il volante non si muoveva più.

VIDEO: IL NUOVO VOLANTE MOBILE DELLA MERCEDES SULLA MONOPOSTO DI HAMILTON. ECCO COME FUNZIONA

IL VIDEO DEL VOLANTE MERCEDES CHE NON SI MUOVE PIU’





