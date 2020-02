VIDEO Basket, il primo canestro di Matteo Spagnolo in azzurro in Italia-Russia, Qualificazioni Europei 2021

17 anni, 1 mese, 14 giorni e tre punti: questo recita, ora, la scheda di Matteo Spagnolo con la maglia della Nazionale. Il giovane talento azzurro, considerato a larga maggioranza tra i migliori, se non il migliore in Europa, dell’intera classe 2003, ha speso quasi 12 minuti in campo a Napoli nella vittoria dell’Italia sulla Russia per 83-64. Nel finale di terzo quarto, con la personalità che ha fin dai tempi della Stella Azzurra, l’attuale giocatore della cantera del Real Madrid è andato in penetrazione e si è guadagnato un gioco da tre punti che ha ripagato la fiducia di Meo Sacchetti nei suoi confronti.

Spagnolo, inoltre, è il terzo più giovane esordiente in azzurro di sempre, dopo Vinicio Nesti e Dino Meneghin.

IL PRIMO CANESTRO IN AZZURRO DI MATTEO SPAGNOLO

