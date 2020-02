VIDEO Atletico Madrid-Liverpool 1-0, Highlights, gol e sintesi Champions League: Saul gela i Reds

L’Atletico Madrid ha sconfitto il Liverpool per 1-0 nell’andata degli ottavi di finale della Champions League 2020 di calcio. I colchoneros si sono scatenati di fronte al proprio pubblico del Wanda Metropolitano e hanno messo in ginocchio i Campioni d’Europa, gli uomini di Jurgen Klopp non sono riusciti a segnare in trasferta e ora saranno chiamati a una rimonta nell’incontro di ritorno in programma tra tre settimane.

La compagine spagnola ha avuto la meglio grazie a un gol di Saul al 4′ nato sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Mohamed Salah e compagni non sono riusciti a pareggiare e a rispettare il pronostico della vigilia. Sopra il VIDEO con gli highlights, i gol e la sintesi di Atletico Madrid-Liverpool 1-0, andata degli ottavi di finale della Champions League 2020 di calcio.

Foto: Lapresse