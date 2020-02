VIDEO All Star Game NBA 2020: gli highlights della gara delle schiacciate. Derrick Jones Jr. beffa Aaron Gordon

Erano diversi anni che non si vedeva una gara delle schiacciate a tali altezze di spettacolarità, e questa notte, a Chicago, i partecipanti hanno davvero divertito il pubblico. In particolare, il duello si è presto ristretto a due persone: Derrick Jones Jr. e Aaron Gordon. A decidere è stata la prodezza del giocatore dei Miami Heat, capace di staccare dalla linea del tiro libero e inchiodare a una mano, in una mossa che Michael Jordan rese leggendaria 32 anni fa. All’ala degli Orlando Magic non è bastato “assoldare” Tacko Fall e passargli, letteralmente, sopra per poter allungare ancora la contesa.

Hanno preso parte all’evento anche Pat Connaughton, dei Milwaukee Bucks, e Dwight Howard, dei Los Angeles Lakers.

HIGHLIGHTS DEL MEGLIO DELLO SLAM DUNK CONTEST





Foto: LaPresse