Venezia-Oldenburg in tv, EuroCup basket 2020: orario, programma e streaming

Mercoledì 5 febbraio si disputerà il match tra Umana Reyer Venezia e EWE Baskets Oldenburg, sfida valida per la quinta giornata delle Top 16 dell’EuroCup 2019-2020 di basket. Il programma dell’incontro prevede un orario d’inizio alle 20.15 presso un Taliercio che si preannuncia gremito. Andiamo ora a introdurre brevemente la partita, soffermandoci anche sulle piattaforme su cui sarà visibile in tv e streaming.

Le squadre allenate da Walter De Raffaele e Mladen Drijenčić sono protagoniste di una situazione particolare nel girone F: insieme alle altre due protagoniste della pool, ovvero il Promitheas Patras e la Germani Brescia Leonessa, risultano essere tutte prime in classifiche per un record complessivo che vede quindi quattro squadre a 2 partite vinte e 2 partite perse. Questo match in particolare, all’andata (giocata in Germania), finì 98-87 per i teutonici.

La partita tra Venezia e Oldenburg non godrà di alcuna copertura televisiva, ma sarà visibile in streaming su Eurosport Player. Di seguito il programma della gara.

REYER VENEZIA-EWE BASKETS OLDENBURG: ORARIO, PROGRAMMA E STREAMING

Mercoledì 5 febbraio 2020

Ore 20.15: Venezia-Oldenburg

Guida streaming – Diretta Eurosport Player

