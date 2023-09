Basket: la Virtus Bologna ha esonerato Sergio Scariolo. Corsa a due per la successione

Terremoto in casa Virtus Bologna a pochi giorni dall’inizio ufficiale della stagione 2023-2024. Il club emiliano ha infatti reso noto, pochi minuti fa, l’esonero del capoallenatore Sergio Scariolo.

Dopo la conferenza stampa di qualche giorno fa, nella quale lo stesso coach aveva fatto capire fra le righe di non essere soddisfatto della costruzione del roster da parte della dirigenza delle “V Nere”, la tensione in casa bolognese era salita molto, sino alla decisione di oggi. Di seguito il comunicato della Virtus Bologna.

“Virtus Pallacanestro Bologna comunica che ha disposto l’esonero di coach Sergio Scariolo. Le dichiarazioni del tecnico rilasciate agli organi di stampa in data 13 settembre 2023, che seguono quelle rilasciate durante la conferenza stampa di fine stagione in data 27 giugno 2023, minano, purtroppo, la serenità e l’entusiasmo dell’ambiente virtussino e del gruppo che si accinge ad affrontare i primi impegni ufficiali della nuova stagione sportiva con l’obiettivo di raggiungere importanti risultati sia a livello nazionale che internazionale. Il club comunica anche che è stato sollevato dall’incarico il primo assistente Andrea Diana.”

Per la sostituzione ora, come riportano diversi media, sembrerebbe profilarsi una corsa a due fra Walter De Raffaele, attualmente libero dopo una lunga esperienza alla Reyer Venezia, e Luca Banchi, fresco vincitore del premio come “Miglior Allenatore del Mondiale” da commissario tecnico della Lettonia nell’ultimo torneo iridato.

Foto S. Ponticelli // Ciamillo-Castoria