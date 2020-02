Venezia-Brindisi, Finale Coppa Italia basket 2020: programma, orario e tv

Saranno Umana Reyer Venezia e Happy Casa Brindisi a giocarsi la finale dell’edizione 2020 della Coppa Italia, che avrà la sua conclusione domani alla Vitifrigo Arena di Pesaro, che è tornata a riempirsi come nei giorni migliori durante le semifinali.

La Reyer, in semifinale, è riuscita a sconfiggere l’Olimpia A|X Armani Exchange Milano in un finale con tanta tensione e molti errori da ambo le parti, chiuso dai lagunari per 63-67. Per la società il cui allenatore è Walter De Raffaele si tratta della prima finale in assoluto in Coppa Italia; seconda consecutiva, invece, per Brindisi, che ha travolto la Fortitudo Bologna per 78-53. In qualunque caso ci sarà una nuova squadra vincitrice del secondo trofeo nazionale. Particolare curioso: i Campioni d’Italia sono a rischio eliminazione in EuroCup, i pugliesi sono usciti di scena in Champions League. Con questi due obiettivi continentali in bilico o svaniti, di certo l’odore di un trofeo che è e resta ambitissimo a livello nazionale fa tanta gola e alimenta la fame dei giocatori.

Umana Reyer Venezia-Happy Casa Brindisi, finale di Coppa Italia 2020, si giocherà oggi alle ore 18:00. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su RaiSport ed Eurosport 2 e in diretta streaming su RaiPlay ed Eurosport Player. OA Sport ne offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta, per non perdersi davvero nulla.

REYER VENEZIA-BRINDISI, FINALE COPPA ITALIA 2020: ORARI

DOMENICA 16 FEBBRAIO

Ore 18:00 Umana Reyer Venezia-Happy Casa Brindisi

Credit: Ciamillo