Vela, Mondiali Nacra 17 2020: programma, orari e tv. Il calendario completo

Mancano ormai pochi giorni al via di uno degli appuntamenti più attesi dell’anno per quanto riguarda la vela italiana nella fase di preparazione verso i Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Lunedì 10 febbraio scatterà infatti ufficialmente il Campionato del Mondo 2020 della classe olimpica Nacra 17 a Geelong, in Australia. Si tratta dell’ultima rassegna iridata di questa categoria prima delle gare olimpiche di Enoshima, dunque si preannuncia un confronto diretto molto acceso tra le Nazioni più competitive ma anche tra i vari equipaggi appartenenti allo stesso Paese. Sicuramente l’Italia avrà i fari puntati addosso dopo aver vinto le ultime due edizioni del Mondiale con Ruggero Tita/Caterina Banti ad Aarhus 2018 e con Vittorio Bissaro/Maelle Frascari a Auckland 2019, ma non sarà assolutamente semplice confermarsi per la terza volta di fila sul tetto del Mondo.

Le prime regate di qualificazione andranno in scena lunedì 10 febbraio a partire dalle ore 3.00 della notte italiana, mentre la Medal Race che concluderà la manifestazione assegnando le medaglie è in programma sabato 15 non prima delle ore 5.00. Non è prevista al momento la copertura televisiva dell’evento in Italia, nemmeno in streaming. Di seguito il calendario completo ed il programma dettagliato dei Mondiali Nacra 17 2020.

CALENDARIO MONDIALI NACRA 17 2020

LUNEDÌ 10 FEBBRAIO

ore 3.00 Regate di qualificazione

MARTEDÌ 11 FEBBRAIO

ore 3.00 Regate di qualificazione

MERCOLEDÌ 12 FEBBRAIO

ore 3.00 Regate di qualificazione

GIOVEDÌ 13 FEBBRAIO

ore 3.00 Final Series

VENERDÌ 14 FEBBRAIO

ore 3.00 Final Series

SABATO 15 FEBBRAIO

ore 2.00 Final Series

ore 5.00 Medal Race

Foto: Pagina FB FIV