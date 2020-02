Vela, Mondiali 49er 2020: programma, orari e tv. Il calendario completo

Tra cinque giorni si comincerà a fare davvero sul serio con l’inizio ufficiale della prima rassegna iridata della stagione olimpica per quanto riguarda la vela internazionale. Da lunedì 10 a sabato 15 febbraio Geelong ospiterà infatti i Campionati del Mondo 2020 di 49er e 49erFX, valevoli anche per la qualificazione olimpica a Tokyo 2020 riservata ai Paesi oceanici non ancora certi del pass. L’Italia dovrebbe essere rappresentata complessivamente da cinque equipaggi, tre al femminile e due al maschile, che proveranno a ben figurare e a mettere pressione agli avversari diretti in vista della decisiva tappa casalinga di Coppa del Mondo di Genova, in cui verranno messi in palio gli ultimi biglietti disponibili per il Giappone.

Il programma della manifestazione si aprirà lunedì 10 febbraio con le prime regate di qualificazione per poi concludersi sabato 15 con le Medal Race riservate ai migliori dieci equipaggi di ciascuna flotta. Non è prevista al momento la copertura televisiva dell’evento in Italia, neanche in streaming. Di seguito il calendario completo ed il programma dettagliato dei Mondiali 49er 2020.

CALENDARIO MONDIALI 49ER 2020

LUNEDÌ 10 FEBBRAIO

ore 3.00 Regate di qualificazione

MARTEDÌ 11 FEBBRAIO

ore 3.00 Regate di qualificazione

MERCOLEDÌ 12 FEBBRAIO

ore 3.00 Regate di qualificazione

GIOVEDÌ 13 FEBBRAIO

ore 3.00 Final Series

VENERDÌ 14 FEBBRAIO

ore 3.00 Final Series

SABATO 15 FEBBRAIO

ore 2.00 Final Series

ore 5.00 Medal Race

Foto: Pagina FB FIV