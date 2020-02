Vasas Budapest-Conegliano oggi in tv, Champions League volley femminile: orario, programma, streaming

Oggi giovedì 5 febbraio (ore 19.00) si gioca Vasas Budapest-Conegliano, match valido per la fase a gironi della Champions League 2020 di volley femminile. Le Pantere sono in testa alla classifica della Pool D e vanno a caccia della vittoria che metterebbe una seria ipoteca sulla qualificazione ai quarti di finale e anche sul primo posto in classifica. Le ragazze di coach Daniele Santarelli, reduci dalla conquista della Coppa Italia, partiranno con tutti i favori del pronostico in Ungheria ma non dovranno sottovalutare un avversario insidioso che all’andata le aveva costrette al tie-break.

Conegliano si affiderà a tutte le sue fuoriclasse anche se non è da escludere un po’ di turnover considerando la caratura dell’avversario e il tour de force in Coppa Italia. Paola Egonu, Miriam Sylla, Kimberly Hill sono naturalmente le attaccanti di riferimento e potrebbero essere in campo per fare la differenza. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio di Vasas Budapest-Conegliano, match valido per la fase a gironi della Champions League 2020 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN.

VASAS BUDAPEST-CONEGLIANO, CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

GIOVEDÌ 6 FEBBRAIO:

19.00 Vasas Budapest vs Imoco Volley Conegliano

VASAS BUDAPEST-CONEGLIANO , CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY: DIRETTA TV E STREAMING

Diretta streaming su DAZN.

Foto LPS/Flavio Pavanello