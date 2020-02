Valencia-Atalanta: orario e data ritorno Champions League. Programma, tv, streaming

Dopo la gara di andata degli ottavi di finale di Champions League 2019-2020 di calcio, per l’Atalanta verrà anche il momento della gara di ritorno, programmata a Valencia il prossimo 10 marzo. Una trasferta complessa, che però in chiave italiana rievoca ricordi di vario genere.

Negli anni, in Champions League, sono cinque le squadre del nostro Paese che hanno giocato contro gli spagnoli al Mestalla. Fiorentina e Lazio, nella stagione 1999-2000, hanno perso per 2-0 e 5-2, nella seconda fase e nei quarti rispettivamente. Due i confronti per la Roma, uno nell’annata 2002-2003 con vittoria per 0-3, l’altro in quella 2006-2007 con sconfitta per 2-1. Una vittoria (pesantissima, 1-5), un pari e una sconfitta, invece, per l’Inter, mentre la Juventus vi ha giocato e perso nella stagione 2018-2019. In Coppa UEFA/Europa League, per le nostre squadre, due vittorie (Napoli e Inter), un pari (Roma) e una sconfitta (Genoa).

Valencia-Atalanta, ottavo di finale di Champions League 2019-2020, si giocherà martedì 10 marzo alle ore 21:00. Sarà possibile seguire l’incontro in diretta tv gratis e in chiaro su Canale 5, oltre che via satellite su Sky Sport e in diretta streaming su Mediaset Play e Sky Go. OA Sport offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta del match, per non perdersi davvero nulla.

CHAMPIONS LEAGUE CALCIO 2019-2020

MARTEDÌ 10 MARZO

Ore 21:00 Valencia-Atalanta

VALENCIA-ATALANTA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

DIRETTA TV – Canale 5 e Sky Sport

DIRETTA STREAMING – Mediaset Play e Sky Go

DIRETTA LIVE SCRITTA – OA Sport

federico.rossini@oasport.it

Foto: LaPresse