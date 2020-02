Tuffi, Francesca Dallapè: “Io e Tania Cagnotto siamo tornate due atlete vere. E occhio a lei domenica…”

L’attesa è finita. Da oggi a domenica la storica piscina “Karl Dibiasi” di Bolzano (dedicata al papà di Klaus), sarà teatro della Coppa Tokyo 2020, classico appuntamento stagionale e prima delle tre grandi sfide nazionali (Bolzano, Trieste, Torino) che porteranno in dote i qualificati per la Coppa del Mondo di aprile (questa volta sì, a… Tokyo), tappa fondamentale per agguantare gli ultimi posti disponibili ai Giochi Olimpici 2020. Al momento, l’unica azzurra qualificata è Noemi Batki, dalla piattaforma dieci metri donne, assente in Alto Adige per un problema muscolare. La finale dei tre metri synchro donne è prevista questa sera, attorno alle 19. Domenica quella dai tre metri, in singolo, con Tania a sorpresa iscritta e pare decisamente agguerrita. Cinquantasei gli atleti in gara.

Alla vigilia di una prova così importante, abbiamo sentito la campionessa trentina Francesca Dallapè, otto titoli europei, due argenti mondiali, uno olimpico nel synchro tre metri, sempre ovviamente in coppia con Tania Cagnotto. Ecco le sue dichiarazioni.

Francesca, si sente di nuovo l’antica adrenalina?

“Diciamo che nelle ultime 4-5 settimane andava sempre meglio. Forse non siamo ancora arrivate alla perfezione con Tania, ma la strada è quella giusta. Posso dire che siamo tornate a essere due atlete ‘vere’, vicine a quel che eravamo. Certo, ho avuto un’influenza intestinale, presa martedì, e con me pure la mia bimba. Ma mi sono allenata regolarmente in piscina a Bolzano già mercoledì. Ora è tutto a posto“.

Loading...

Loading...

Come vivete l’approccio a una gara così importante, anche se non ancora decisiva?

“Come una volta: ovviamente prima di tuffarsi ti assalgono mille dubbi. Manca un po’ l’allenamento mentale, perché non siamo più state atlete per tre anni. Però a dicembre abbiamo gareggiato da un metro portando via buone sensazioni. Un segnale incoraggiante“.

Emozionata?

“L’emozione non passa mai. Ora abbiamo tre gare per qualificarci alla Coppa del Mondo: questa, gli italiani di categoria fine febbraio a Trieste e gli Assoluti di metà marzo, a Torino. La somma dei migliori due risultati su tre decreterà la coppia che andrà a giocarsi le Olimpiadi, in Giappone. O noi o Pellacani-Bertocchi“.

Rivalità?

“La competizione interna fa bene a tutti, a loro perché giovani, a noi perché ci stimola e ci permette di affrontare test importanti prima, eventualmente, della Coppa del Mondo. Nel caso, ci arriveremo preparate. Diciamo che o finisce tutto a metà marzo, o un mese dopo. Oppure si va a Tokyo“.

Se guarda indietro alla sua carriera, che pensieri le vengono?

“Quella ‘solo’ da atleta si è chiusa con l’argento di Rio 2016. Dopodiché, si è aperta una nuova fase. Le cose sono cambiate tanto, sotto ogni aspetto, in primis organizzativo. Ma vogliamo anche dare un messaggio a tutte le donne e dimostrare che si può fare, anche da mamme, e fare bene“.

Rispetto alle gare di Bolzano del 2019 è cambiato il vostro programma?

“E’ cambiato nel senso che siamo tornate a quello standard, di Rio 2016 per capirci, mentre l’estate scorsa avevamo inserito il doppio e mezzo indietro, un tuffo di ‘sicurezza’. Quindi: ordinario indietro carpiato, ordinario rovesciato carpiato, avvitamento avanti, triplo e mezzo avanti carpiato, doppio e mezzo ritornato“.

Può svelarci come è riuscita a convincere Tania, visto che proprio non ne voleva sapere?

“Avevo già ricominciato un po’ in segreto l’attività fisica e poi l’ho chiamata pensando ‘io intanto le metto la pulce nell’orecchio, poi conoscendo il suo spirito competitivo sono sicura che… farà il suo dovere. Lei è un cavallo di razza: infatti si è rimessa in gioco“.

Tuffi, Coppa Tokyo 2020: programma, orari e tv. Il calendario completo

Dal 7 al 9 febbraio la piscina Karl Dibiasi di Bolzano sarà teatro della Coppa Tokyo 2020 di tuffi, evento di selezione per la Nazionale italiana in vista della FINA Diving World Cup (21-26 aprile) qualificante per le Olimpiadi in Giappone e per gli Europei 2020 a Budapest (18-24 maggio). La copertura televisiva dell’evento dovrebbe essere affidata a RaiSport+ HD, live streaming su Rai Play. OA Sport vi offrirà costanti aggiornamenti sull’esito delle gare. Di seguito il programma:

Venerdì 7 febbraio

10.30 Eliminatoria m 1 donne/Eliminatoria piattaforma uomini

14.30 Semifinale m 1 donne/Semifinale piattaforma uomini

16.30 Finale m 1 donne/Finale piattaforma uomini

18.00 Finale tuffi sincronizzati m 3 uomini/Finale tuffi sincronizzati m 3 donne

Sabato 8 febbraio

10.30 Eliminatoria m 1 uomini/Eliminatoria piattaforma donne

15.00 Semifinale m 1 uomini/Semifinale piattaforma donne

17.00 Finale m 1 uomini/Finale piattaforma donne

19.00 Finale tuffi sincronizzati piattaforma uomini/Finale tuffi sincronizzati piattaforma donne

Domenica 9 febbraio

10.00 Eliminatoria m 3 donne/Eliminatoria m 3 uomini

12.00 Semifinale m 3 donne/Semifinale m 3 uomini

15.00 Finale m 3 donne/Finale m 3 uomini

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI TUFFI

gianmario.bonzi@gmail.com

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse