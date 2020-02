Tuffi, Coppa Tokyo 2020: Marsaglia vince la sfida da 1 metro con Tocci. A Jodoin Di Maria il titolo della piattaforma donne

Seconda giornata di gare alla “Karl Dibiasi” di Bolzano per la Coppa Tokyo 2020, prima di tre tappe di selezione tutte italiane (seguiranno poi Trieste e Torino, tra fine febbraio e metà marzo) per la Coppa del Mondo (21-26 aprile 2020), ultima chance azzurra per ottenere i pass olimpici. Al momento la sola Noemi Batki, nella piattaforma 10 metri, è qualificata per l’Italia.

Dal trampolino 1 metro uomini (specialità non olimpica) va in scena una gran bella sfida, annunciata, tra Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci. Marsaglia guida in realtà dall’inizio alla fine, tremando un po’ solo nel finale, con l’ultimo tuffo (doppio e mezzo avanti con un avvitamento) da 70.40, mentre Tocci (dopo il mezzo errore nel doppio e mezzo indietro) totalizza 79.05 sul doppio e mezzo ritornato raggruppato conclusivo. Senza completare però la rimonta.

POS COGNOME E NOME SOCIETA’ ANNO TOT DIST 1 MARSAGLIA Lorenzo Marina Militare CS Nuoto 1996 402.65 2 TOCCI Giovanni Centro Sportivo Esercito 1994 397.55 5.10 3 PORCO Francesco GS Fiamme Oro 1999 319.20 83.45 4 CHIARABINI Andrea GS Fiamme Oro 1995 301.50 101.15 5 SANTORO Matteo MR Sport F.lli Marconi 2006 295.20 107.45 6 AUBER Gabriele Marina Militare CS Nuoto 1994 285.80 116.85 7 CAFIERO Matteo Canottieri Milano 2005 252.65 150.00 8 BELOTTI Stefano Bergamo Tuffi asd 2004 185.55 217.10

Dalla piattaforma 10 metri donne, in contumacia di Noemi Batki, assente a Bolzano per un problema al polpaccio rimediato ai campionati nazionali britannici, si impone come da pronostico Sarah Jodoin Di Maria, 20enne tuffatrice canadese naturalizzata italiana, con 259.40 punti, oltre trenta di vantaggio su Maia Biginelli (classe 2003) e Flavia Pallotta. Punteggi bassi: per Sarah Jodoin Di Maria un trionfo annunciato nonostante un grave errore (media del “3,5”) sul doppio e mezzo indietro carpiato.

POS COGNOME E NOME SOCIETA’ ANNO TOT DIST 1 JODOIN DI MARIA Sarah Marina Militare CS Nuoto 2000 259.40 (5) 2 BIGINELLI Maia GS Fiamme Oro 2003 225.50 (5) 33.90 3 PALLOTTA Flavia Marina Militare CS Nuoto 1997 219.45 (5) 39.95 4 PESCE Irene MR Sport F.lli Marconi 2006 201.45 (5) 57.95 5 CIANCAGLINI Erica Asd Carlo Dibiasi 2004 182.50 (5) 76.90 6 TIBERTI Virginia Circolo Canottieri Aniene 2005 163.25 (5) 96.15 7 DE SANCTIS Giorgia GS Fiamme Oro 2007 153.00 (5) 106.40 8 TIBERTI Rebecca Circolo Canottieri Aniene 2003 132.50 (5) 126.90

Due sole coppie, infine, impegnate nel synchro 10 metri uomini. Successo per Larsen e Timbretti Gugiu sui fratelli Verzotto.

CLASSIFICA POS COGNOME E NOME DD A G1 G2 G3 G4 G5 S2 S3 S4 S5 PEN PARZ TOT DIST 1 LARSEN A. 401B 2.0 10m 8.0 8.5 9.0 8.0 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 50.40 50.40 (1) TIMBRETTI GUGIU E. 5231D 2.0 10m 8.5 8.5 8.0 8.0 9.0 8.5 8.5 8.0 8.5 50.40 100.80 (2) 107B 3.0 10m 5.0 3.5 6.0 5.5 6.0 6.5 6.5 7.0 6.5 54.00 154.80 (3) 207C 3.3 10m 7.0 7.0 8.0 7.5 8.0 7.5 8.0 8.0 7.5 75.24 230.04 (4) 307C 3.4 10m 5.5 5.5 6.0 5.0 7.0 7.0 7.0 6.0 7.5 65.28 295.32 (5) 407C 3.2 10m 7.5 7.5 8.0 8.0 9.0 8.0 8.5 9.0 8.5 79.68 375.00 (6) 2 VERZOTTO J. 101B 2.0 10m 9.0 9.0 8.0 8.0 9.0 8.5 8.5 8.5 8.5 51.00 51.00 (1) VERZOTTO M. 301B 2.0 10m 8.0 8.0 8.0 7.5 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 48.00 99.00 (2) 107B 3.0 10m 5.5 4.5 6.0 5.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 56.70 155.70 (3) 407C 3.2 10m 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.5 8.5 8.0 77.76 233.46 (4) 207C 3.3 10m 3.5 3.5 6.0 6.0 6.5 6.0 6.5 7.0 6.0 56.43 289.89 (5) 5253B 3.2 10m 7.0 7.0 7.5 7.5 7.5 7.5 8.0 7.0 7.5 71.04 360.93 (6)

IL RESOCONTO DELLA PRIMA GIORNATA

Tuffi, Coppa Tokyo 2020: programma, orari e tv. Il calendario completo

Dal 7 al 9 febbraio la piscina Karl Dibiasi di Bolzano sarà teatro della Coppa Tokyo 2020 di tuffi, evento di selezione per la Nazionale italiana in vista della FINA Diving World Cup (21-26 aprile) qualificante per le Olimpiadi in Giappone e per gli Europei 2020 a Budapest (18-24 maggio). Niente copertura televisiva.

OA Sport vi offrirà costanti aggiornamenti sull’esito delle gare. Di seguito il programma:

Domenica 9 febbraio

10.00 Eliminatoria m 3 donne/Eliminatoria m 3 uomini

12.00 Semifinale m 3 donne/Semifinale m 3 uomini

15.00 Finale m 3 donne/Finale m 3 uomini

Foto: Scola