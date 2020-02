Tuffi, Coppa Tokyo 2020: Cagnotto-Dallapè, parte la sfida olimpica. E attenzione a Tania dai 3 metri…

Ci siamo. Dopo la lunga preparazione autunnale/invernale, è il momento di confrontarsi su gare vere e proprie nel contesto italiano dopo averlo già fatto, per altro, all’estero: da venerdì a domenica, alla storica piscina “Karl Dibiasi” di Bolzano dedicata al papà di Klaus, va in scena la Coppa Tokyo 2020, classico appuntamento stagionale per i tuffi che coincide anche con il primo delle tre grandi sfide nazionali che porteranno poi in dote i qualificati per la Coppa del Mondo di aprile (proprio a Tokyo, sui trampolini olimpici), tappa fondamentale per agguantare gli ultimi posti disponibili ai Giochi Olimpici 2020. Al momento, l’unica azzurra qualificata (grazie ai Mondiali di Gwangju 2019) è Noemi Batki, dalla piattaforma dieci metri donne (singolo).

Gli azzurri si sono ben comportati recentemente ai campionati britannici, anche se proprio quella manifestazione ha causato un problema fisico alla citata Batki, che a Bolzano non ci sarà (poco male) per via di uno strappo al polpaccio sinistro rimediato in Gran Bretagna. Assente anche Cristofori. La gara in Trentino Alto Adige rappresenta la prima di un “trittico italiano” tutto da seguire, che comprende anche i Campionati di categoria a fine febbraio a Trieste e poi gli Assoluti di metà marzo a Torino: la somma dei due migliori risultati su tre per atleti individuali e per le coppie non ancora in possesso del pass per Tokyo 2020 (praticamente… tutti!) porterà questi atleti a essere poi convocati per la Coppa del Mondo, ultima chance di qualificazione olimpica, come detto.

Ovviamente tutti gli occhi sono puntati sulla sfida delle sfide, che si ripeterà poi anche a Trieste e Torino, cioè quella dal trampolino synchro 3 metri tra Tania Cagnotto/Francesca Dallapé ed Elena Bertocchi/Chiara Pellacani. Il duo delle ‘mamme’ rientrato a tempo pieno da poco più di un anno, rispetto alle ultime uscite di Bolzano nel 2019, ha rifinito il programma, completamente ricalcato su quello di Rio 2016: niente più doppio mezzo indietro, tuffo più di sicurezza portato nelle prime uscite, ma ritorno alla serie che tante soddisfazioni ha portato in passato. Quindi: ordinario indietro carpiato, ordinario rovesciato carpiato (sui due tuffi obbligatori), avvitamento avanti, triplo e mezzo avanti carpiato, doppio e mezzo ritornato carpiato. Di fronte, le giovani campionesse d’Europa 2018 a Edimburgo, tutt’altro che rassegnate in partenza, anzi…

Francesca Dallapé: “Abbiamo fatto notevoli passi avanti negli ultimi mesi, stiamo tornando… quelle che eravamo!. La tensione pre-gara comunque si sente, c’è e ci sarà sempre. Tania dai 3 metri? Lei non fa mai nulla per caso, se ha deciso di partecipare anche alla gara singola vuole dire che vuole fare davvero sul serio…“.

Elena Bertocchi: “E così entro nella sfida, o io e Chiara, o Tania e Francesca. Sarà una gara intensa con l’obiettivo comune di primeggiare in campo italiano”.

Lorenzo Marsaglia: “In Italia avremo tre prove di selezione molto importanti per accedere alla Coppa del Mondo. E’ lì che arriveranno poi i primi due italiani di ogni specialità olimpica e chi va in semifinale, stacca il pass per Tokyo 2020. Dopo molti anni di allenamenti e sacrifici, sarebbe un sogno qualificarsi per le Olimpiadi, ma saremo in molti a potercela giocare”

Per tutte le specialità ci saranno anche eliminatorie, semifinali e finali, anche se i primi sei del turno iniziale saranno qualificati direttamente all’ultimo atto. Tutto questo per le gare individuali. Per quelle synchro, si passerà direttamente alla finale.

Tuffi, Coppa Tokyo 2020: programma, orari e tv. Il calendario completo

Dal 7 al 9 febbraio la piscina Karl Dibiasi di Bolzano sarà teatro della Coppa Tokyo 2020 di tuffi, evento di selezione per la Nazionale italiana in vista della FINA Diving World Cup (21-26 aprile) qualificante per le Olimpiadi in Giappone e per gli Europei 2020 a Budapest (18-24 maggio). La copertura televisiva dell’evento dovrebbe essere affidata a RaiSport+ HD, live streaming su Rai Play. OA Sport vi offrirà costanti aggiornamenti sull’esito delle gare. Di seguito il programma:

Venerdì 7 febbraio

10.30 Eliminatoria m 1 donne/Eliminatoria piattaforma uomini

14.30 Semifinale m 1 donne/Semifinale piattaforma uomini

16.30 Finale m 1 donne/Finale piattaforma uomini

18.00 Finale tuffi sincronizzati m 3 uomini/Finale tuffi sincronizzati m 3 donne

Sabato 8 febbraio

10.30 Eliminatoria m 1 uomini/Eliminatoria piattaforma donne

15.00 Semifinale m 1 uomini/Semifinale piattaforma donne

17.00 Finale m 1 uomini/Finale piattaforma donne

19.00 Finale tuffi sincronizzati piattaforma uomini/Finale tuffi sincronizzati piattaforma donne

Domenica 9 febbraio

10.00 Eliminatoria m 3 donne/Eliminatoria m 3 uomini

12.00 Semifinale m 3 donne/Semifinale m 3 uomini

15.00 Finale m 3 donne/Finale m 3 uomini

Foto: DeepBluMedia