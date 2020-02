Tour of Colombia 2020, risultato quinta tappa: Juan Sebastian Molano vince ancora in volata, Sergio Higuita resta leader

Juan Sebastian Molano (UAE Team Emirates) ha piazzato la terza vitoria al Tour of Colombia 2020 aggiudicandosi lo sprint di Zipaquirá che ha chiuso la quinta e penultima tappa della corsa sudamericana. Il colombiano ha superato proprio sul filo di lana il connazionale Alvaro Hodeg (Deceuninck-Quickstep), mentre è stato un altro padrone di casa, Jhonatan Restrepo (Androni Giocattoli – Sidermec), a giungere terzo al traguardo. Sergio Higuita (EF Pro Cycling) ha terminato la propria corsa in mezzo al gruppo mantenendo la leadership della classifica generale in vista dell’ultima e decisiva tappa di domani: i suoi più diretti inseguitori sono i suoi compagni di squadra Daniel Martinez (12” di distacco) e Jonathan Caicedo (14”).

La quinta frazione del Tour of Colombia era costituita da un percorso di 180.5 chilometri da Paipa fino a Zipaquirá. A tentare ben presto la fuga sono stati otto corridori: Simon Pellaud (Androni), Fabio Duarte (Medellín), Robinson Chalapud (Medellín), Oscar Quiroz (Tierra de Atletas), Juan Pablo Suárez (EPM Scott), Walter Pedraza (SuperGiros), Mirco Maestri (Bardiani) e Bayron Guamá (Ecuador). È stato proprio quest’ultimo ad aggiudicarsi il primo sprint al km 38, seguito da Suárez e Pedraza. Al km 46 a transitare davanti a tutti al primo Gran Premio della Montagna è stato Fabio Duarte, che ha piazzato il bis al secondo GPM al km 74, per poi aggiudicarsi anche il terzo GPM al km 115. Al contempo, Bayrom Guamá, dopo il primo, ha dominato anche gli altri due sprint intermedi presenti nel percorso. La fuga è ufficialmente fallita a 16 km dal traguardo, quando il gruppo ha ripreso contatto con i battistrada, rendendo inevitabile la volata finale, che ha premiato ancora una volta Molano.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI CICLISMO

antonio.lucia@oasport.it

Loading...

Loading...

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse