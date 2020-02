Tottenham-Lipsia in tv oggi: orario, programma, streaming, formazioni Champions League

Dopo due mesi di sosta ritornano finalmente lo spettacolo e le emozioni della Champions League di calcio maschile 2019-2020. Uno dei match più attesi della prima sessione degli ottavi di finale sarà sicuramente quello del nuovissimo New White Hart Lane di Londra che mercoledì 19 febbraio vedrà affrontarsi gli spurs del portoghese Josè Mourinho contro il Lipsia, vera e propria squadra rivelazione di questa Bundesliga.

I tedeschi, secondi in Campionato ad una sola lunghezza di distanza dal Bayern Monaco capolista e vincitori del proprio girone davanti ai francesi del Lione (avversari la prossima settimana della Juventus), arriveranno a questa sfida con la volontà di ottenere un risultato utile anche in vista del ritorno tra le mura amiche. Dall’altra parte invece i londinesi si affideranno a tutta l’esperienza e al carisma del loro tecnico per continuare il loro percorso nella competizione che proprio lo scorso anno li ha visti sconfitti solo in finale.

La partita tra Tottenham e Lipsia sarà trasmessa da Sky Sport Football, sarà visibile in streaming su Sky Go.

TOTTENHAM-LIPSIA, CHAMPIONS LEAGUE 2020: ORARIO, TV E STREAMING

Martedì 18 febbraio 2020

Ore 21.00: Tottenham-Lipsia

Guida tv – Diretta Sky Sport Uno, Canale 5 (in chiaro)

Guida streaming – Diretta Sky Go

TOTTENHAM-LIPSIA: PROBABILI FORMAZIONI

TOTTENHAM (4-2-3-1): Lloris; Davies, Davinson Sanchez, Alderweireld, Aurier; Dier, Winks; Lucas Moura, Alli, Bergwjin; Son. All. Mourinho.

LIPSIA (3-4-1-2): Gulacsi; Klostermann, Upamecano, Halstenberg; Mukiele, Sabitzer, Laimer, Angelino; Dani Olmo; Schick, Werner. All. Nagelsmann.

Foto: LaPresse