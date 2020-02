Tiro a volo, Gran Premio Internazionale del Marocco 2020: Scocchetti e Del Prete sul podio dello skeet femminile

Dopo le gare di fossa olimpica, continua il programma del Gran Premio Internazionale del Marocco 2020 in quel del “Club Les Chênes de Tir et de Loisirs”. Arrivano ulteriori buone notizie per la pattuglia azzurra al Village El Aarjate, grazie a Simona Scocchetti e Francesca Del Prete che, nel contest di skeet femminile, si sono sistemate rispettivamente sul secondo e sul terzo gradino del podio nel concorso vinto con merito dalla russa Zilia Batyrshina.

Una gara avvincente, già dai primi turni di qualifica, tradottasi poi in un duello al cardiopalma. La campionessa del mondo juniores in carica ha sbriciolato 53 dei 60 piattelli a disposizione precedendo la prima portacolori italiana per un bersaglio. Simona Scocchetti infatti ha chiuso a quota 52/60 finendo davanti a una positivissima Francesca Del Prete, alla fine terza – come detto – con un bottino di 42/50.

Chiara Di Marziantonio invece, terza rappresentante italiana in gara, ha chiuso al settimo posto: eliminata per un non nulla, e allo shoot off, ai piedi della finale.

Domani invece, nell’impianto africano, sarà la volta dell’assegnazione della vittoria maschile (h 16.30) per la quale Marco Sablone, Domenico Simeone, Valerio Palmucci, Elia Sdruccioli e Niccolò Sodi sono tutti ampiamente in corsa; dopo il primo turno eliminatorio comandato con un perfetto 75/75 dall’egiziano Azmy Mehelba e dal ceco Jakub Tomecek.

Ladies: 1^ Zilia BATYRSHINA (RUS) 111/125 (+3) – 53/60; 2^ Simona SCOCCHETTI (ITA) 111+13/125 – 52/60; 3^ Francesca DEL PRETE (ITA) 109/125 (+8) – 42/50; 4^ Albina SHAKIROVA (RUS) 113/125 – 32/40; 5^ Anna SINDELAROVA (CZE) 111/125 (+11) – 24/30; 6^ Barbora SUMOVA (CZE) 110/125 – 15/20; 7^ Chiara DI MARZIANTONIO (ITA) 109/125 (+7).

Loading...

Loading...

Men: Azmy MEHELBA (EGY) 75/75; Jakub TOMECEK (CZE) 75/75; Tomas NYDRLE (CZE) 74/75; Jaroslav LANG (CZE) 74/75; Abdullah ALRASHIDI (KUW) 73/75; Marco SABLONE (ITA) 72/75; Domenico SIMEONE (ITA) 72/75; Elia SDRUCCIOLI (ITA) 71/75; Valerio PALMUCCI (ITA) 71/75; Niccolò SODI (ITA) 71/75.

michele.cassano@oasport.it



Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: FITAV