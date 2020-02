Tiro con l’arco, Finali World Series Indoor 2020: Ellison, Sim e tutto ciò che c’è da sapere sull’ultimo appuntamento nevadiano

Finalmente, dopo decine di bersagli colpiti e lanci andati a vuoto, è giunto il fatidico appuntamento delle finali delle World Series di tiro con l’arco 2020. Gli atleti, dopo le sei tappe di qualificazione itineranti disputate in tutto il globo (quattro tappe con valore 250: Macau, Strassen, Roma, Sydney; due con valore 1000: Nimes, Las Vegas), nella giornata di sabato 8 Febbraio si sfideranno fino all’ultima freccia a Las Vegas, Nevada. Nella tappa conclusiva della competizione più importante della World Archery Association verranno assegnati i titoli maschili e femminili di arco ricurvo e compound indoor.

Non tutti gli arcieri che hanno scoccato dardi dal loro arco nelle tappe delle World Series potranno però partecipare alla fase finale della manifestazione: per poter accedere all’evento gli atleti dovranno esser stati presenti ad almeno tre dei sei eventi di World Series proposti, con la tappa del Nevada che deve essere obbligatoriamente disputata. Fondamentali per l’ammissione saranno anche i punteggi ottenuti nelle migliori tre apparizioni stagionali che andranno a classificare l’atleta nel ranking globale, tramite il quale verranno selezionati i partecipanti.

Nella scorsa annata a trionfare nell’arco ricurvo maschile era stato l’olandese Steve Wijler dopo una finale tiratissima, decisasi solo nelle ultime frecce, contro lo statunitense Brady Ellison che quest’anno si presenterà da favorito e con una gran voglia di rivalsa a questo appuntamento. Al femminile cercherà invece il bis la koreana Yeji Sim che nella passata edizione ha sconfitto in finale la connazionale Chae Young Kang, dopo una prova in cui entrambe le atlete avevano concluso con lo stesso identico punteggio, colpendo un solo 9 in tutta la finale. Nel compound maschile la sensazione netta è che i favoriti della vigilia non permetteranno un altro exploit come quello della scorsa stagione dello statunitense Kriss Schaff e che soprattutto il danese Stephan Hansen, giunto secondo nella passata edizione, si darà da fare per trionfare nella finale per l’oro. Anche al femminile sarà difficile vedere replicata l’impresa della russa Viktoria Balzhanova.

L’Italia verserà le sue principali chance di medaglia sui fratelli Claudia e Massimiliano Mandia nell’arco ricurvo maschile e femminile e sui grandi veterani Mauro Nespoli e Marco Galiazzo (la cui partecipazione è però ancora in dubbio), con la speranza di andare oltre il miglior risultato ottenuto nella passata edizione da Sergio Pagni nel compound maschile (quarti di finale).

Loading...

Loading...

Il programma della giornata prevede la sessione di tiri di riscaldamento dalle ore 12:30 locali alle ore 15:00. Le competizioni vere e proprie inizieranno poi nel tardo pomeriggio americano con la fase ad eliminazione prevista dalle 17:30 alle 19:00 e l’inizio delle sfide per le medaglie che prenderà il via alle ore 20:00. Ricordando che il fuso orario con Las Vegas è di nove ore, vi informiamo che le finali si svolgeranno nella notte italiana e vi presentiamo il programma dell’evento con gli orari validi anche per il nostro paese. Tutte le finali saranno inoltre visibili in streaming sul sito ufficiale di World Archery.

FINALI WORLD SERIES 2020 LAS VEGAS: ORARI

Sabato 8 febbraio 2020

-ore 12:30-15:00 (Las Vegas) Tiri di riscaldamento. (ore 21:30-24:00 italiane)

-ore 17:30-19:00 (Las Vegas) Fase a eliminazione. (ore 02:30-04:00 di domenica 9 febbraio in Italia)

-ore 20:00 (Las Vegas) Fase finale. (ore 05:00 di domenica 9 febbraio in Italia)

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI CICLISMO

michele.giovagnoli@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: World Archery