Tiro a volo, Gran Premio Internazionale del Marocco 2020: azzurri dello skeet giù dal podio

Il Gran Premio Internazionale del Marocco 2020 va agli archivi. La terza edizione della gara internazionale di tiro a volo dal “Club Les Chênes de Tir et de Loisirs, diventata ormai una consuetudine dei primi messi dell’anno, si è chiusa con la gara di skeet maschile che però, a differenza delle precedenti giornate, non ha visto la pattuglia italiana riuscire ad essere protagonista trovando un posto sul podio.

La vittoria è infatti andata appannaggio del rappresentante della Repubblica Ceca Jakub Tomacek che rompendo in finale 56 dei 60 piattelli a disposizione si è preso l’affermazione in terra africana precedendo il kuwaitiano Abdullah Alrashidi, secondo a quota 55/60 in un testa a testa serratissimo con il rivale europeo che l’ha superato solo in chiusura, e l’egiziano Azmy Mehelba, terzo per effetto di uno score pari a 46/50.

Lontani dalle posizione d’elite, come detto in precedenza, i rappresentanti tricolore: il migliore è stato Valerio Palmucci, che si è dovuto accontentare del sesto posto, qualificandosi comunque nel contest conclusivo dove ha fatto registrare nel primo step un opaco 11/20, mentre Marco Sablone, Domenico Simeone, Elia Sdruccioli e Niccolò Sodi si sono rispettivamente classificati settimo, ottavo, undicesimo e tredicesimo.

Oggi previsto il rientro in patria da parte dei tiratori italiani per il prosieguo degli allenamenti in vista dell’inizio della Coppa del Mondo, fissato per il 4 marzo a Cipro.

