Tiro a segno, Europei 10 metri 2020: programma, orari e tv. Il calendario completo

Fuoco alle polveri, o quasi. Il primo evento importante di questo 2020 del tiro a segno – che vivrà inevitabilmente il suo apice nelle Olimpiadi di Tokyo – sta per bussare alle porte. L’europeo a 10m, che si terrà nel poligono polacco di Wroclaw, è infatti in rampa di lancio. Una kermesse particolare, dal momento che metterà in palio sia gli allori continentali sia una quota delle carte olimpiche ancora in gioco valide per l’ammissione all’avventura a Cinque Cerchi.

Andiamo quindi a scoprire il programma della rassegna, gli orari di ogni singola gara e come poter seguire tutti i contest, che saranno visibili in streaming sul sito della ISSF e della ESC.

DOMENICA 23/02

Arrivo delle delegazioni

LUNEDI 24/02

Allenamenti e Cerimonia d’apertura

MARTEDI 25/02

h 11.30 Finale 10m Pistola Mixed Team Junior (Streaming live dalle 11:22)

h 15.30 Finale 10m Carabina Donne Junior (Streaming live dalle 15:22)

h 17.00 Finale 10m Carabina Uomini Junior (Streaming live dalle 16:52)

MERCOLEDI 26/02

h 11.30 Finale 10m Carabina Mixed Team Junior (Streaming live dalle 11:22)

h 15.30 Finale 10m Pistola Uomini Junior (Streaming live dalle 15:22)

h 17.00 Finale 10m Carabina Donne Junior (Streaming live dalle 16:52)

GIOVEDI 27/02

h 11.45 Finale 10m Pistola Team Donne Junior (Streaming live dalle 11:37)

h 13.30 Finale 10m Carabina Team Uomini Junior (Streaming live dalle 13:22)

h 15.15 Finale 10m Pistola Team Uomini Junior (Streaming live dalle 15:07)

h 17.00 Finale 10m Carabina Team Donne Junior (Streaming live dalle 16:52)

VENERDI 28/02

h 16.00 Finale 10m Carabina Mixed Team (Streaming live dalle 15:52)

h 17.45 Finale 10m Pistola Donne (Streaming live dalle 17:37)

h 19.15 Finale 10m Pistola Uomini (Streaming live dalle 19:07)

SABATO 29/02

h 16:00 Finale 10m Pistola Mixed Team (Streaming live dalle 15:52)

h 17:45 Finale 10m Carabina Donne (Streaming live dalle 17:37)

h 19:15 Finale 10m Carabina Uomini (Streaming live dalle 19:07)

DOMENICA 01/03

h 14.30 Finale Pistola Team Donne (Watch live at 14:22)

h 16:00 Finale Carabina Team Uomini (Watch live at 15:52)

h 17:30 Finale Pistola Team Uomini (Watch live at 17:22)

h 19:00 Finale Carabina Team Donne (Watch live at 18:52)

LUNEDI 02/03

Partenza delle delegazioni

michele.cassano@oasport.it

Foto: ISSF