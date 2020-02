Sport in tv oggi (martedì 18 febbraio): orari e palinsesto completo. Come vedere gli eventi in streaming

Tutto è pronto per vivere una giornata di sport davvero intensa e interessante. Oggi, martedì 18 febbraio, vivremo emozioni a non finire. In primo luogo, signore e signori, torna la Champions League di calcio! Saranno in campo, infatti, i campioni in carica del Liverpool in casa dell’Altetico Madrid, quindi vivremo anche una splendida sfida tra Borussia Dortmund e Paris Saint Germain. Oltre al calcio, il fulcro della giornata sarà in quel di Anterselva con i Mondiali di biathlon che oggi propone la 15km femminile con le nostre Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi pronte a stupire. Ore a questi grandi eventi non vanno assolutamente dimenticate le sprint dello sci di fondo da Are (Svezia), quindi il torneo ATP di Marsiglia e la Champions League femminile di volley con tre squadre italiane in campo. Andiamo, quindi, a conoscere nel dettaglio tutti gli appuntamenti sportivi di oggi e come seguirli in tv o streaming.

PROGRAMMA COMPLETO EVENTI SPORTIVI DI OGGI, Martedì 18 febbraio

ore 2.00 WRESTLING, WWE RAW – diretta su Sky Sport1 (201) e Sky Sport Arena (204)

ore 14.00 TENNIS, ATP Marsiglia – prima giornata – diretta su Sky Sport Arena (204)

ore 14.05 BIATHLON, Mondiali Anterselva – Individuale 15km femminile – diretta su Eurosport1 (210) e DAZN

ore 16.00 SCI DI FONDO, Ski Tour sprint tecnica libera maschile e femminile da Are – diretta su Eurosport1 (210) e DAZN

ore 18.00 VOLLEY, CEV Champions League femminile – Nova KBM Branik Maribor-Savino Del Bene Scandicci – diretta su DAZN

ore 19.00 VOLLEY, CEV Champions League femminile – A. Carraro Imoco Conegliano-Nantes VB – diretta su DAZN e DAZN1 (209)

ore 20.30 VOLLEY, CEV Champions League femminile – Igor Gorgonzola Novara-Commercecon Lodz – diretta su DAZN

ore 21.00 CALCIO, Champions League – Atletico Madrid – Liverpool – diretta su Sky Sport1 (201)

ore 21.00 CALCIO, Champions League – Borussia Dortmund-PSG – diretta su Sky Sport Football (203)

ore 21.00, Champions League – Diretta Gol – diretta su Sky Sport Collection (205)

Gli eventi trasmessi su Sky Sport saranno disponibili anche in streaming su Sky Go

Gli eventi trasmessi su Eurosport saranno disponibili anche in streaming su Eurosport Player

Gli eventi trasmessi sulla Rai saranno disponibili anche in streaming su RaiPlay

Gli eventi trasmessi su DAZN saranno disponibili in streaming

