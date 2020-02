Atletica, Campionati italiani indoor 2020: calendario, programma, orari e tv

Nel weekend del 22-23 febbraio si disputeranno i Campionati Italiani Indoor 2020 di atletica leggera, come ormai tradizione sarà il palazzetto di Ancona a ospitare la rassegna tricolore che sostanzialmente chiuderà la stagione al coperto visto che i Mondiali in sala sono stati cancellati a causa del coronavirus che imperversa in Cina. Si preannuncia un bel fine settimana con tante stelle pronte a regalare grande spettacolo, c’è molta attesa soprattutto per Gianmarco Tamberi e Filippo Tortu che faranno il loro debutto stagionale rispettivamente nel salto in alto e sui 60 metri. Assolutamente da non perdere Leonardo Fabbri che ha siglato pochi giorni fa il nuovo record italiano nel getto del peso, da seguire Luminosa Bogliolo tra gli ostacoli e Larissa Iapichino nel salto in lungo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutte le date e gli orari dei Campionati Italiani Indoor 2020 di atletica leggera. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSport e in diretta streaming su Rai Sport Web/Rai Play.

CALENDARIO CAMPIONATI ITALIANI INDOOR ATLETICA 2020: PROGRAMMA E ORARI

SABATO 22 FEBBRAIO:

Loading...

Loading...

09.00 Pentathlon, 60 metri ostacoli

09.15 Eptathlon, 60 metri

10.00 Getto del peso (femminile), finale

10.15 Pentathlon, salto in alto

10.20 Eptathlon, salto in lungo

12.00 Eptathlon, getto del peso

12.40 60 metri ostacoli (femminile), batterie

13.00 60 metri ostacoli (maschile), batterie

13.15 Salto in lungo (femminile, finale

13.20 Pentathlon, getto del peso

13.40 Eptathlon, salto in alto

14.15 400 metri (maschile), batterie

14.35 400 metri (femminile), batterie

14.55 3000 metri di marcia (femminile)

15.00 Pentathlon, salto in lungo

15.00 Salto con l’asta (femminile), finale

15.15 1500 metri (femminile), finale su serie

15.35 1500 metri (maschile), finale su serie

15.45 5000 metri di marcia (maschile)

16.15 60 metri ostacoli (maschile), semifinale

16.35 60 metri ostacoli (femminile), semifinale

17.00 Salto in lungo (maschile), finale

17.15 Pentathlon, 800 metri

17.40 60 metri ostacoli (maschile), finale

18.00 60 metri ostacoli (femminile), finale

DOMENICA 23 FEBBRAIO:

09.15 Salto in alto (maschile), finale

10.00 Salto con l’asta (maschile), finale

11.30 Eptathlon, 60 metri ostacoli

13.00 60 metri (femminile), semifinale

13.15 60 metri (maschile), semifinale

14.00 Eptathlon, salto con l’asta

14.30 Salto in alto (femminile), finale

14.40 Salto triplo (maschile), finale

15.40 800 metri (femminile), finale in serie

15.55 800 metri (maschile), finale in serie

16.20 400 metri (maschile), finale

16.25 Salto triplo (femminile), finale

16.30 400 metri (femminile), finale

16.45 60 metri (femminile), finale

16.55 60 metri (maschile), finale

17.10 Eptathlon, 1000 metri

17.15 Getto del peso (maschile), finale

17.25 3000 metri (maschile), finale in serie

17.40 3000 metri (femminile), finale in serie

CAMPIONATI ITALIANI INDOOR ATLETICA 2020: COME VEDERLI IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su RaiSport.

Diretta streaming su Rai Sport Web/Rai Play.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI ATLETICA LEGGERA

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: FIDAL/Colombo