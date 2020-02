Tennis, WTA San Pietroburgo 2020: avanzano Maria Sakkari e Kiki Bertens, si ritira Petra Kvitova

Si sono disputati oggi i quarti di finale del torneo WTA di San Pietroburgo: sul cemento al coperto russo si registrano due vittorie in rimonta nella parte alta del tabellone, mentre nella parte bassa si disputa un solo incontro, per via di un ritiro. Domani si disputeranno entrambe le semifinali.

Nella parte alta del tabellone c’è la rimonta vincente della greca Maria Sakkari, la quale elimina l’elvetica Belinda Bencic con il punteggio di 2-6 6-4 6-3, ed in semifinale l’ellenica se la vedrà con la kazaka Elena Rybakina, che batte, anche lei in rimonta, la transalpina Océane Dodin per 6-7 7-5 6-2.

Nella parte bassa invece passa al penultimo atto della manifestazione senza giocare la russa Ekaterina Alexandrova, che approfitta del ritiro prima del match della boema Petra Kvitova, e domani se la vedrà per un posto in finale contro l’olandese Kiki Bertens, che batte la russa Anastasia Potapova con lo score di 6-4 7-6.

Quarti di finale

Maria Sakkari batte Belinda Bencic 2-6 6-4 6-3

Elena Rybakina batte Océane Dodin 6-7 7-5 6-2

Ekaterina Alexandrova batte Petra Kvitova per ritiro

Kiki Bertens batte Anastasia Potapova 6-4 7-6

Semifinali

Maria Sakkari contro Elena Rybakina

Ekaterina Alexandrova contro Kiki Bertens

