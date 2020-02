Tennis, WTA Dubai 2020: avanti Simona Halep e Karolina Pliskova, eliminata Elise Mertens

Si sono disputati oggi tutti gli ottavi di finale del torneo WTA di Dubai: sul cemento degli Emirati Arabi Uniti domani si disputeranno tutti i quarti. Avanza in rimonta la romena Simona Halep, che fatica oltremodo per avere ragione della tunisina Ons Jabeur per 1-6 6-2 7-6, e domani si misurerà con la bielorussa Aryna Sabalenka, la quale spazza via la belga Elise Mertens con lo score di 6-4 6-3.

Altra vittoria in rimonta è quella della statunitense Jennifer Brady, che ribalta il match contro la boema Marketa Vondrousova trionfando con il punteggio di 4-6 6-4 6-1, mentre servono comunque tre partite alla spagnola Garbiñe Muguruza Blanco per piegare la russa Veronika Kudermetova per 7-5 4-6 6-4.

Nella parte bassa del tabellone la croata Petra Martic supera la boema Barbora Strýcová con un duplice 6-3, e così domani potrà sfidare l’estone Anett Kontaveit, la quale nell’ultimo match di giornata riesce ad eliminare la russa Anastasia Pavlyuchenkova con lo score di 7-6 7-5.

L’ultimo confronto di domani invece vedrà sfidarsi la kazaka Elena Rybakina, che batte la boema Katerina Siniaková ancora con un doppio 6-3, e la ceca Karolina Pliskova, la quale spazza via con un nettissimo 6-1 6-2 la transalpina Kristina Mladenovic, in un incontro mai in discussione.

WTA Dubai

Risultati ottavi di finale

Simona Halep batte Ons Jabeur 1-6 6-2 7-6

Aryna Sabalenka batte Elise Mertens 6-4 6-3

Jennifer Brady batte Marketa Vondrousova 4-6 6-4 6-1

Garbiñe Muguruza Blanco batte Veronika Kudermetova 7-5 4-6 6-4

Petra Martic batte Barbora Strýcová 6-3 6-3

Anett Kontaveit batte Anastasia Pavlyuchenkova 7-6 7-5

Elena Rybakina batte Katerina Siniaková 6-3 6-3

Karolina Pliskova batte Kristina Mladenovic 6-1 6-2

Programma quarti di finale

Simona Halep contro Aryna Sabalenka

Jennifer Brady contro Garbiñe Muguruza Blanco

Petra Martic contro Anett Kontaveit

Elena Rybakina contro Karolina Pliskova

Foto: LaPresse