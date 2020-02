Tennis, Pablo Carreno Busta eliminato in rimonta nel primo turno del torneo ATP Montpellier 2020

E’ scattato oggi il torneo ATP di Montpelier (Francia) di tennis: sul cemento indoor transalpino si sono disputati tre incontri del primo turno, con le prime quattro teste di serie ammesse direttamente al secondo. Nei match odierni era però impegnato il numero 6 del seeding, l’iberico Pablo Carreno Busta.

Lo spagnolo però è uscito subito, perdendo in rimonta all’esordio per mano dello slovacco Norbert Gombos, impostosi in un’ora e 45 minuti con lo score di 3-6 6-4 6-3. Il pubblico di casa però ha potuto esultare, grazie alla vittoria del transalpino Gregoire Barrere, che ha sofferto nel secondo set, ma ha battuto in un’ora e 48 minuti il lusitano Joao Sousa con lo score di 6-2 7-6 (6).

Chiude il quadro dei risultati odierni il successo del canadese Vasek Pospisil, in tabellone grazie al ranking protetto, che ha superato in un’ora e 17 minuti lo sloveno Aljaz Bedene, battuto con il punteggio di 6-3 6-4.

ATP Montpellier – Primo turno

Norbert Gombos (Slovacchia) b. Pablo Carreno Busta (Spagna, 6) 3-6 6-4 6-3

Gregoire Barrere (Francia) b. Joao Sousa (Portogallo) 6-2 7-6 (6)

Vasek Pospisil (Canada, PR) b. Aljaz Bedene (Slovenia) 6-3 6-4

Foto: Janet McIntyre / Shutterstock.com