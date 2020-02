Tennis, Marco Cecchinato esce fuori dalla top 100: costa cara l’eliminazione all’esordio a Buenos Aires

Pesano i 250 punti non difesi da Marco Cecchinato nel ranking ATP: l’azzurro era campione in carica nel torneo di Buenos Aires, ma è stato eliminato al primo turno dallo spagnolo Roberto Carballés Baena, che si è imposto con lo score di 6-4 7-6, estromettendo l’azzurro dal tabellone principale.

Il tennista italiano sprofonda così in classifica, perdendo praticamente in un colpo solo un terzo della dote di punti in suo possesso, tornando dalla capitale argentina a quota 508 (lunedì ne aveva 758), retrocedendo notevolmente in graduatoria ed uscendo così dalla top 100 ATP che verrà rilasciata lunedì.

L’azzurro perderà infatti col prossimo aggiornamento almeno 37 posizioni in graduatoria (è possibile infatti che altri tennisti alle sue spalle guadagnino i punti necessari per scavalcarlo, superando quota 508), precipitando dalla casella 73 alla numero 110, diventando addirittura il numero 8 in Italia.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI TENNIS

Loading...

Loading...

roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse