Tennis, Kim Clijsters sconfitta da Garbine Muguruza nel suo ritorno, ma ko con grande onore a Dubai

Dove eravamo rimasti? 2728 giorni dopo la sconfitta al secondo turno dello US Open 2012 contro Laura Robson, Kim Clijsters è tornata a cimentarsi con racchetta e pallina. Lei, classe ’83 e con quattro titoli Slam in bacheca (3 Us Open e 1 Australian Open), ha ripreso la sua avventura contro la finalista degli Australian Open 2020 Garbine Muguruza nel torneo di Dubai, rediviva dopo un paio di stagioni piuttosto complicate. Ebbene, la n.16 del mondo ha sconfitto Kim con il punteggio di 6-2 7-6 (6), ma il match è stato più equilibrato di quanto ci si potesse aspettare. La forma fisica di Clijsters è lontana dal 100%, però nello scambio ha saputo tenere botta all’iberica, che ha dovuto sudare più del dovuto. Un prova che potrebbe alimentare alcune riflessioni sul livello del tennis femminile attualmente.

Nel primo set l’avvio di Muguruza è subito arrembante: break in apertura ai vantaggi e sul 2-0. La spagnola gestisce bene lo scambio, facendo muovere la belga non agilissima negli spostamenti laterali. Arriva così il secondo break nel settimo game, che consente all’iberica di andare a servire per la prima frazione. La n.16 del mondo deve annullare tre palle del parziale controbreak prima di archiviare la pratica sul 6-2 con 4 ace e il 78% quindici ottenuti con la prima in battuta.

Nel secondo set la sfida si fa serrata e la belga, con grande spirito combattivo, riesce a risorgere sotto di due break, maturati nel primo e nel terzo gioco. L’iberica, inaspettatamente, si trova a dover fronteggiare palle break in serie nel quarto game e una palla nell’ottavo, vedendo vanificato il vantaggio. Con grande determinazione l’ex n.1 del mondo trascina la propria avversaria al tie-break, annullando due palle break nel nono game. Grande equilibrio e alla lunga è la finalista a Melbourne a prevalere, ma con il fiatone, concludendo con 8 ace e il 73% dei punti conquistati con la prima di servizio. Destano sensazione i 10 doppi falli di Clijsters che dovrà lavorare ancora molto, ma i presupposti ci sono.

Foto: LaPresse