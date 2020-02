Tennis, il Roland Garros si rifà il look: completati i lavori al tetto retraibile del Centrale

Il 5 febbraio 2020 verrà ricordato come una data storica per il Roland Garros, l’unico dei tornei del Grande Slam a disputarsi sulla terra rossa: proprio oggi è stato infatti posto l’ultimo pezzo del tetto retraibile che diverrà una componente chiave del campo Centrale di Parigi intitolato a Philippe Chatrier.

Chiaramente nei mesi che precederanno l’edizione 2020 dei French Open verranno svolti tutti i test necessari per verificare l’affidabilità e la sicurezza del tetto, che sarà una novità rilevante non soltanto dal punto di vista estetico, ma anche e soprattutto perché concederà allo Chatrier la possibilità di ospitare incontri indipendentemente dalle condizioni meteorologiche e dall’orario. Gli organizzatori del Roland Garros ne hanno infatti subito approfittato per spostare tutti i match dei quarti di finale sul Centrale e per posticipare gli orari delle semifinali maschili.

Di seguito il tweet del profilo ufficiale del Roland Garros in merito allo storico evento odierno.

🏟The last piece has finally been fitted and Philippe-Chatrier court’s roof is ready for use. Here’s everything you need to know >> https://t.co/DQ1xm4ebUb pic.twitter.com/yRcvPWO9QR

— Roland-Garros (@rolandgarros) February 5, 2020