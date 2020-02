Tennis, il nuovo ranking ATP di Andreas Seppi: numero 91 virtuale. Tutte le proiezioni

La cavalcata vincente di Andreas Seppi prosegue a New York (Stati Uniti) e la qualificazione alle semifinali, sconfiggendo l’australiano Jordan Thompson, ha permesso all’altoatesino di scalare la graduatoria mondiale. Virtualmente il nostro portacolori è n.91 del mondo con 646 punti.

Una classifica che gli sorride, dal momento che sia il sudcoreano Soonwoo Kwon che il brasiliano Thiago Monteiro sono stati sconfitti sul cemento della Grande Mela e sul rosso di Buenos Aires (Argentina). Pertanto, l’azzurro potrebbe aspirare a posizioni più onorevoli, prestando però attenzione a quanto stanno facendo l’altro azzurro Stefano Travaglia e l’australiano James Duckworth, in semifinale nel Challenger di Bangalore. Attualmente, infatti, questi due giocatori precedono Andreas: l’aussie è n.83, mentre Travaglia è n.84.

Guardando alle loro prestazioni, se l’altoatesino dovesse battere Jung si porterebbe a 706 punti e quindi potenzialmente sarebbe nella top-80, mentre in caso di successo assoluto il totale sarebbe di 806 e in quel caso sarebbe Jannik Sinner a rimetterci, venendo scavalcato dal connazionale. L’azzurrino è virtualmente n.68 del mondo. Non resta che attendere l’esito del campo.

Foto: LaPresse