Tennis, fuori Shapovalov e Dimitrov negli ottavi di finale a Montpellier. Avanza Gasquet

Cadute eccellenti in questa giornata dedicata agli incontri di primo e secondo turno dell’ATP di tennis a Montpellier (Francia). Sull’hard indoor transalpino il canadese Denis Shapovalov e il bulgaro Grigor Dimitrov sono stati costretti a salutare anzitempo il torneo d’Oltralpe.

Il nordamericano è stato sconfitto nel derby che lo vedeva opposto a Vasek Pospisil: 6-2 6-3 il netto successo del n.132 del ranking che, su questa superficie, si è confermato tennista molto temibile, ricordando quanto avvenuto nelle Finali di Coppa Davis 2019 a Madrid. Niente da fare per il n.16 del mondo e Pospisil nei quarti di finale se la vedrà contro il vincente del confronto tra lo spagnolo Feliciano Lopez e il padrone di casa Richard Gasquet. L’iberico ha superato piuttosto nettamente quest’oggi il talentuoso francese Ugo Humbert (n.43 del ranking) con lo score di 6-4 6-1, mentre il n.58 ATP si è imposto nella sfida tutta transalpina contro Gilles Simon (n.59 del ranking) con il punteggio di 6-4 6-4.

Eliminato, come detto, anche Dimitrov, ko contro l’altro francese Gregoire Barrere (n.91 del ranking): 6-7 (4) 6-4 7-5 il punteggio finale in favore del tennista di casa che attende nei quarti di finale il vincente della partita tra lo svedese Mikael Ymer (giustiziere di Jannik Sinner) e del serbo (testa di serie n.7) Filip Krajinovic. Infine, bersaglio centrato e qualificazione agli ottavi per Adrian Mannarino (n.45 del mondo), uscito vittorioso dal match contro l’australiano Alexei Popyrin (n.99 ATP) per 6-0 6-7 (7) 6-0. Nel prossimo turno si prefigura un incontro tutto francese con il n.1 del seeding Gael Monfils.

Foto: LaPresse