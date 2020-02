Tennis, Fed Cup Qualifiers 2020: otto scontri per completare il quadro delle dodici finaliste della competizione

Si giocheranno tra domani e sabato le Fed Cup Qualifiers, che determineranno le ultime otto Nazionali che raggiungeranno le finali della manifestazione in programma ad aprile a Budapest (sorteggio l’11 febbraio), per le quali sono già in possesso del pass quattro selezioni, ovvero la Francia detentrice del trofeo, l’Australia, finalista lo scorso anno, la Repubblica Ceca, che ha avuto una wild card, e l’Ungheria, Paese ospitante della manifestazione.

Le otto perdenti affronteranno gli spareggi ad aprile per l’accesso alle Fed Cup Qualifiers del 2021 contro le otto vincenti degli eventi del Gruppo I zonale. Sei delle prime dieci tenniste del ranking WTA saranno in campo nei prossimi due giorni, cioè Naomi Osaka, Bianca Andreescu, Belinda Bencic, Serena Williams, Sofia Kenin e Kiki Bertens, alle quali si aggiunge Elina Svitolina, impegnata con l’Ucraina nel Gruppo I in Estonia.

USA (1)-Lettonia

Serena Williams sarà affiancata da Sofia Kenin, Alison Riske, Bethanie Mattek-Sands e Coco Gauff, mentre le ospiti risponderanno con Anastasija Sevastova, Jelena Ostapenko, Diana Marcinkevica e Daniela Vismane. Per la prima volta queste due selezioni si affrontano in Fed Cup.

Spagna (5)-Giappone

Carla Suarez Navarro, che si ritirerà a fine 2020, vuol guidare le iberiche in finale, e sarà affiancata da Sara Sorribes Tormo, Aliona Bolsova Zadoinov, Lara Arruabarrena e Georgina Garcia Perez, mentre le nipponiche schiereranno Naomi Osaka, Misaki Doi, Kurumi Nara, Ena Shibahara e Shuko Aoyama.

Loading...

Loading...

Svizzera (6)-Canada

Molto interessante questo confronto, che potrebbe vedere la sfida tra Belinda Bencic e Bianca Andreescu, anche se la canadese ha saltato gli Australian Open. Tra le elvetiche ci saranno anche Jil Teichmann, Viktorija Golubic, Stefanie Voegele e Timea Bacsinszky, mentre le nordamericane saranno rappresentate da Leylah Annie Fernandez, Eugenie Bouchard e Gabriela Dabrowski.

Olanda-Bielorussia (2)

A L’Aia andrà in scena una bella sfida con le ospiti che schiereranno Victoria Azarenka, all’esordio stagionale, Aryna Sabalenka, Aliaksandra Sasnovich, Olga Govortsova e Lidziya Marozava, mentre le padrone di casa tenteranno il colpaccio puntando su Kiki Bertens, Arantxa Rus, Lesley Kerkhove, Indy De Vroome e Demi Schuurs.

Belgio (7)-Kazakistan

Certamente la tennista più rappresentativa sarà Elise Mertens, la quale guiderà la compagine di casa e sarà coadiuvata da Kirsten Flipkens, Ysaline Bonaventure e Greet Minnen, mentre sono soltanto quattro le kazake convocate, ovvero Yulia Putintseva, Zarina Diyas, Anna Danilina e Yaroslava Shvedova.

Romania (3)-Russia

L’unica tra le top ten assenti (oltre a quelle appartenenti a Paesi già alle Finali) è Simona Halep, con la romena che lascia l’onere della sfida ad Ana Bogdan, Irina Maria Bara, Elena Gabriela Ruse, Jacqueline Adina Cristian e Raluca Olaru. Le ospiti schierano invece Ekaterina Alexandrova, Svetlana Kuznetsova, Anastasia Pavlyuchenkova, Veronika Kudermetova ed Anna Kalinskaya.

Brasile-Germania (4)

Le teutoniche sono nettamente favorite in questo confronto: le ospiti si presentano in Sudamerica con Laura Siegemund, Tatjana Maria, Anna-Lena Friedsam ed Antonia Lottner, mentre le padrone di casa tenteranno l’impresa con Gabriela Ce, Teliana Pereira, Caroline Meligeni Rodrigues Alves, Laura Pigossi e Luisa Stefani.

Slovacchia-Gran Bretagna (8)

Tra le ospiti sarà assente Johanna Konta, e la numero uno sarà così Heather Watson, affiancata da Harriet Dart, Katie Swan, Naiktha Bains ed Emma Raducanu, mentre le padrone di casa cercheranno il successo schierando Viktoria Kuzmova, Jana Cepelova, Rebecca Sramkova, Magdalena Rybarikova ed Anna Schmiedlova.

Foto: LaPresse