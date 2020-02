Tennis: Fabio Fognini salta il torneo ATP 250 di Marsiglia per problemi al polpaccio sinistro

Fabio Fognini non disputerà il torneo ATP 250 di Marsiglia, dove sarebbe stato testa di serie numero 4. Il numero 11 del mondo, oltre che secondo miglior giocatore d’Italia dopo Matteo Berrettini (anch’egli fermo al momento; salterà anche l’ATP 500 di Rio de Janeiro), ha comunicato sul proprio account Instagram la decisione.

Persistono ancora i problemi al polpaccio sinistro e più in generale in quella zona del corpo che da tempo fa soffrire il ligure. Per questo stesso motivo si era dovuto cancellare anche dal torneo di doppio di Rotterdam, nel quale era iscritto in coppia con l’olandese Robin Haase e aveva superato il primo turno. La speranza di Fognini, come affermato proprio su Instagram, è quella di recuperare in tempo per l’ATP 500 di Dubai, al via lunedì 24 febbraio.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL TENNIS

Loading...

Loading...

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse