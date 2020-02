Tennis, Elisabetta Cocciaretto: “Giocare in maglia azzurra era un mio sogno”

Ha rilasciato al “Corriere dello Sport” una lunga intervista Elisabetta Cocciaretto, che ha contribuito pochi giorni fa all’accesso dell’Italia agli spareggi di Fed Cup che le azzurre giocheranno ad aprile in Romania: la tennista un anno fa era numero 707 al mondo, ed ora è al 154° posto della graduatoria WTA.

Così l’azzurra al quotidiano sportivo romano parlando del Gruppo I zonale di Fed Cup, nel quale è stata chiamata spesso in causa in singolare da Tathiana Garbin: “Giocare in maglia azzurra era un mio sogno, sono contenta per aver saputo gestire la pressione di dover vincere per la squadra“.

Negli ultimi dodici mesi, come detto, una grande crescita per la tennista nata ad Ancona nel 2001, che passa anche da un maggior impegno sotto ogni aspetto: “Non mi pongo limiti. Ho imparato a gestirmi meglio. In campo spingo di più, fuori sono maggiormente professionale. Addio gelati“.

La sua scalata del ranking è destinata a proseguire anche nel 2020: “E’ la ricompensa per i mesi di lavoro. Voglio arrivare in alto e magari sfidare Williams. Non sono una valchiria,vinco con l’intelligenza e la voglia di lottare. Mi piace il reggaeton ed uscire con le amiche di casa“.

Foto: LaPresse