Tennis, ATP Rio de Janeiro 2020: Lorenzo Sonego batte Leonardo Mayer in tre set e accede al secondo turno

Lorenzo Sonego pone fine alla serie negativa di undici sconfitte consecutive e riassapora finalmente il gusto della vittoria nel primo turno del torneo di Rio de Janeiro (Brasile). L’azzurro ha sconfitto sulla terra rossa brasiliana il n.109 del mondo Leonardo Mayer con il punteggio di 6-1 5-7 6-4 al termine di una battaglia durata 2 ore e 54 minuti di gioco. Un successo di grinta e di carattere del piemontese, che nel prossimo round affronterà il serbo Dusan Lajovic, uscito vittorioso nel match contro l’altro azzurro Marco Cecchinato per 6-4 6-7 (4) 6-1.

Nel primo set Sonego domina la scena. Dopo aver annullato una palla break nel gioco d’apertura, il n.52 ATP cambia marcia e strappa il servizio all’argentino, volando sul 3-0. L’italiano affonda spesso i suoi colpi con il dritto, trovando una breccia nella difesa del sudamericano e il doppio break nel sesto game si materializza puntualmente. Sullo score di 6-1 il nostro portacolori si aggiudica la frazione, forte di 4 ace e del 92% dei quindici ottenuti con la prima di servizio.

Nel secondo set l’argentino sale di livello e mette in difficoltà Sonego nei turni in battuta: nel quarto e nell’ottavo game l’azzurro è costretto ad annullare quattro palle break in totale. Ha qualcosa in più in risposta Mayer e lo dimostra nel dodicesimo game, strappando il turno in battuta al 24enne nativo di Torino e aggiudicandosi il parziale sul 7-5.

Nel terzo set l’avvio del n.52 del mondo è folgorante: break in apertura e nuovamente con in mano il pallino del gioco. Torna ad essere incisivo al servizio l’azzurro e l’unica palla break concessa nell’ottavo game è un’indicazione chiara. Sonego, dunque, archivia la pratica sul 6-4, forte di 6 ace e del 70% dei punti ottenuti con la prima di servizio.

Foto: Alessio Tarpini /LPS