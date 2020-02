Tennis, ATP Marsiglia 2020: Medvedev, Shapovalov e Auger-Aliassime ai quarti di finale, Sinner eliminato con onore

Giornata di ottavi di finale che va in archivio nell’ATP di tennis a Marsiglia (Francia). Deve salutare il veloce indoor transalpino Jannik Sinner: l’azzurrino è stato sconfitto per 1-6 6-1 6-2 dal n.5 del mondo Daniil Medvedev in 1 ora e 22 minuti di partita. Una resa onorevole quella del 18enne nostrano, partito a razzo nel primo parziale e costretto poi a capitolare al cospetto di un tennista più forte e continuo. Un match, comunque, utile per la crescita del giovane tennista del Bel Paese. Il russo affronterà il padrone di casa Gilles Simon (n.58 ATP), uscito vittorioso dal match contro lo sloveno Aljaz Bedene (n.47 ATP) per 7-6 (6) 6-4.

Buone notizie per il Canada. Denis Shapovalov (n.15 ATP) ha battuto il croato Marin Cilic per 6-4 4-6 6-2 e ha conquistato l’accesso al prossimo round dove ci sarà il kazako Alexander Bublik. Ancor più sofferta la vittoria di Felix Auger-Aliassime (n.18 del mondo) contro il francese Pierre-Hugues Herbert (n.79 del ranking): 6-0 6-7 (6) 7-6 (9) il punteggio in favore del nativo di Montreal, capace di piegare il coriaceo transalpino. Auger-Aliassime se la vedrà contro il bielorusso Egor Gerasimov (n.72 ATP), a segno a sorpresa contro il n.10 del ranking David Goffin, ko con lo score di 6-4 7-6 (5).

ATP Marsiglia 2020: i risultati di oggi

[1] D. Medvedev b. J. Sinner 1-6 6-1 6-2

G. Simon b. A. Bedene 7-6(6) 6-4

E. Gerasimov b. [3] D. Goffin vs [Q] 6-4 7-6 (5)

[7] F. Auger-Aliassime vs P-H. Herbert

[4] D. Shapovalov b. M. Cilic 6-4 4-6 6-2

Foto: LaPresse