Tennis, ATP Cordoba 2020: poker spagnolo al secondo turno. Eliminati Cecchinato e Gaio

Si sono completati i match del primo turno nel torneo ATP di Cordoba (Argentina, terra rossa). Poker spagnolo nella giornata di ieri, con ben quattro giocatori iberici che hanno conquistato il pass per il turno successivo. Sono arrivate le vittorie di Albert Ramos, Pablo Andujar, Jaume Munar e Pedro Martinez. Quest’ultimo ha sconfitto l’azzurro Federico Gaio in rimonta con il punteggio di 4-6 6-3 6-4.

Non è stato l’unico ko azzurro della giornata, visto che anche Marco Cecchinato è uscito di scena all’esordio, venendo battuto in due set dall’argentino Juan Ignacio Londero per 6-2 7-5. Una giornata in chiaroscuro per i tennisti di casa, visto che è arrivata la netta vittoria di Pedro Cachin sul boliviano Dellien, ma ci sono state anche le sconfitte di Federico Coria, Facundo Bagnis e soprattutto quella di Leonardo Mayer contro lo spagnolo Munar (6-4 6-3).

Questo il riepilogo dei risultati

Martin (Svk) b. Coria (Arg) 7-6 6-4

Martinez (Spa) b. Gaio (Ita) 4-6 6-3 6-4

Ramos (Spa) b. Bagnis (Arg) 6-4 7-6

Andujar (Spa) b. Horansky (Svk) 6-2 6-2

Moutet (Fra) b. Monteiro (Bra) 6-4 6-3

Cachin (Arg) b. Dellien (Bol) 6-1 6-1

Londero (Arg) b. Cecchinato (Ita) 6-2 7-5

Munar (Spa) b. Mayer (Arg) 6-4 6-3

Loading...

Loading...

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI TENNIS

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse