Siamo ormai alle porte della nuova stagione per quanto riguarda la Superbike, per cui è tempo di andare a conoscere chi prenderà il via alla 33esima edizione del campionato dedicato alle moto derivate di serie. Dal 28 febbraio al 1° marzo si riprenderà da Phillip Island (Australia). Si riparte da lui, Jonathan Rea, dominatore assoluto della categoria negli ultimi cinque anni, capace di sbriciolare record con una facilità impressionante. E la Ducati come risponderà? La Panigale V4 ha fatto vedere buone cose. Chaz Davies, reduce dai tanti problemi fisici dell’ultimo anno, sembra essere vicino al 100% e potrà spingere maggiormente per comprendere il limite della “creatura” di Borgo Panigale. Pertanto i presupposti sembrano essere decisamente positivi.

Superbike, GP Australia 2020: date, programma, orari e tv. Il calendario della prima tappa

IN TV – Il Mondiale Superbike sarà trasmesso in diretta tv su Sky per il triennio 2019-2021. La rassegna iridata riservata alle derivate di serie sbarca sul network di Murdoch che così arricchisce la propria offerta motori visto che detiene già i diritti per i Mondiali F1, MotoGP e MotoE. A Phillip Island si accenderanno anche le telecamere di Sky per seguire l’intero fine settimana con prove libere, superpole e gare (da quest’anno saranno ben 3, una al sabato e due alla domenica). Il WorldSBK sarà visibile anche in diretta tv, gratis e in chiaro, su TV8.

Venerdì 28 febbraio

ore 0.30-1.20, Superbike, Prove libere 1

ore 1.30-2.15, Supersport, Prove libere 1

ore 5.00-5.50, Superbike, Prove libere 2

ore 6.00-6.45, Supersport, Prove libere 2

Sabato 29 febbraio

ore 0.00-0.20, Superbike, Prove libere 3

ore 0.35-0.55, Supersport, Prove libere 3

ore 2.15-2.40, Superbike, Superpole 1, SKY Sport Uno e MGP/HD e Eurosport 1/HD, diretta

ore 2.55-3.20, Supersport, Superpole 1, SKY Sport Uno e MGP/HD, diretta

ore 5.00, Superbike, Gara 1, TV8/HD, SKY Sport Uno e MGP/HD e Eurosport 1/HD, diretta

ore 14.00, Superbike, Gara 1, TV8/HD, replica

ore 23.30-23.45, Superbike, Warm up

ore 23.55-24.10, Supersport, Warm up

Loading...

Loading...

Domenica 1° marzo

ore 2.00, Superbike, Superpole Race, SKY Sport Uno e MGP/HD e Eurosport 1/HD, diretta

ore 3.15, Supersport, Gara, SKY Sport Uno e MGP/HD e Eurosport 1/HD, diretta

ore 4.05, Superbike, Superpole Race, TV8/HD, differita

ore 5.00, Superbike, Gara 2, TV8/HD e SKY Sport Uno e MGP/HD e Eurosport 1/HD, diretta

ore 13.15, Superbike, Superpole Race, TV8/HD, replica

ore 14.00, Superbike, Gara 2, TV8/HD, replica

Foto: Valerio Origo