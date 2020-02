Motocross, GP Gran Bretagna MXGP 2020: date, programma, orari e tv. Il calendario della prima tappa

Nel weekend a cavallo di febbraio e di marzo prenderà il via la stagione del Mondiale 2020 di Motocross. Le due classi Mx2 e MxGP sono pronte a regalare forti emozioni fin dal primo appuntamento (29 febbraio-1° marzo) a Metterley Basin (Gran Bretagna). Nel round britannico Antonio Cairoli, reduce da un 2019 piuttosto tribolato, dovrà fare i conti con una condizione non eccezionale per via degli infortuni dell’annata scorsa. Il siciliano è sulla via del recupero, ma la sua condizione sarà lontana dal 100%. Grandi favoriti nella massima cilindrata saranno il campione del mondo in carica Tim Gajser e l’olandese Jeffrey Herlings, anch’egli con tante difficoltà fisiche nel 2019.

IN TV – Il Mondiale Motocross 2020 sarà trasmesso da Eurosport che proporrà le dirette a seconda del palinsesto tra Eurosport1 e Eurosport2. In streaming si potrà seguire su Eurosport Player che garantirà la copertura completa di tutte le manche.

PROGRAMMA GP GRAN BRETAGNA 2020

Sabato 29 febbraio

ore 16.55 MX2, Qualifying Race

ore 17.40 MXGP, Qualifying Race

Domenica 1° marzo

ore 13.15 MX2, Gara-1

ore 14.15 MXGP, Gara-1

ore 16.10 MX2, Gara-2

ore 17.10 MXGP, Gara-2

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Foto: Valerio Origo