Una settimana di sport è cominciata ed è ancora il biathlon a rubare la scena degli sport invernali, con la seconda parte dei Mondiali in programma ad Anterselva (Italia). Si saranno sette titoli in palio, con la chiosa prevista domenica 23 febbraio. Lo sci alpino volge lo sguardo al Giappone con gli uomini, impegnati a Niigawa Yuzawa Naeba in gigante e slalom fra sabato e domenica. Sarà invece a Crans Montana (Svizzera) che le donne si cimenteranno e Federica Brignone cercherà di incamerare più punti possibile per la Sfera di Cristiallo. Lo sci di fondo conclude lo Ski Tour scandinavo a Trondheim, salto e combinata nordica saranno rispettivamente in Romania e in Norvegia. La Coppa del Mondo di snowboard riprenderà in Corea del Sud per un gigante parallelo, il bob a due assegna il titolo mondiale ad Altenberg, lo slittino artificiale affronta la tappa di CdM di Winterberg, lo skicross andrà in Russia. Di seguito il programma completo e le dirette tv:

Calendario sport invernali 17-23 febbraio: programma, orari e tv di tutte le gare

SCI ALPINO

Mar. 18/01 – GP Italia sr/gio/asp – DH maschile Sella Nevea (Ita)

Mer. 19/02 – Coppa Europa – SG femminile Sarentino (Ita) – ore 10.00

Gio. 20/02 – Cdm – 1a prova DH femminile Crans Montana (Svi)

Gio. 20/02 – Coppa Europa – SG femminile Sarentino (Ita) – ore 10.00

Gio. 20/02 – Coppa Europa – GS maschile Jasna (Svk) – ore 09.30 e 12.30

Gio. 20/01 – GP Italia sr/gio/asp – SG maschile Sella Nevea (Ita)

Ven. 21/02 – Coppa Europa – GS maschile Jasna (Svk) – ore 09.30 e 12.30

Ven. 20/02 – Cdm – DH femminile Crans Montana (Svi) – ore 10.05, diretta tv Raisport ed Eurosport

Ven. 20/02 – Coppa Europa – AC (SG+S) femminile Sarentino (Ita) – ore 10.00 e 13.00

Sab. 22/02 – Cdm – DH femminile Crans Montana (Svi) – ore 10.30, diretta tv Raisport ed Eurosport

Sab. 22/02 – Cdm – GS maschile Niigata Yuzawa Naeba (Gia) – ore 02.00 e 05.00, diretta tv Raisport ed Eurosport

Dom. 23/02 – Cdm – AC (SG+SL) femminile Crans Montana (Svi) – ore 10.30 e 13.30, diretta tv Raisport ed Eurosport

Dom. 23/02 – Cdm – SL maschile Niigata Yuzawa Naeba (Gia) – ore 02.00 e 05.00, diretta tv Raisport ed Eurosport

Dom. 23/02 – Coppa Europa – GS femminile Folgaria (Ita)

SCI DI FONDO

Lun. 18/02 – Cdm/Ski Tour – Sprint TL maschile e femminile Are (Sve) – ore 16.15, diretta tv Raisport ed Eurosport

Gio. 20/02 – Cdm/Ski Tour – 38 km TL femminile e maschile Storlien (Nor) – ore 10.45 e 13.30, diretta tv Raisport ed Eurosport

Sab. 22/02 – Cdm/Ski Tour – Sprint TC maschile e femminile Trondheim (Nor) – ore 13.00, diretta tv Raisport ed Eurosport

Sab. 22/02 – Coppa Italia sr/u23/u20/u18 – Sprint TC maschile e femminile Falcade (Bl)

Dom. 23/02 – Cdm/Ski Tour – 15 km TC femminile e 30 km TC maschile Trondheim (Nor) – ore 11.15 e 13.20, diretta tv Raisport ed Eurosport

Dom. 23/02 – Coppa Italia sr/u23/u20 – Individuale TC maschile e femminile Falcade (Bl)

SALTO CON GLI SCI

Gio. 20/02 – Cdm – Qualificazioni HS97 maschile Rasnov (Rom) – ore 13.20, diretta tv Eurosport

Ven. 21/02 – Cdm – HS97 maschile Rasnov (Rom) – ore 14.00, diretta tv Eurosport

Sab. 22/02 – Cdm – HS97 maschile Rasnov (Rom) – ore 12.45, diretta tv Eurosport

Sab. 22/02 – Fis Cup – HS100 maschile Liberec (Cze)

Sab. 22/02 – CoC – HS104 maschile Val di Fiemme (Ita)

Dom. 23/02 – Fis Cup – HS100 maschile Liberec (Cze)

Dom. 23/02 – CoC – HS104 maschile Val di Fiemme (Ita)

COMBINATA NORDICA

Ven. 21/02 – Cdm – Provisional Competition Round Gundersen Trondheim (Nor) – ore 14.00

Ven. 21/02 – CoC – Gundersen HS109/5 km femminile Eisenerz (Aut)

Ven. 21/02 – CoC – Gundersen HS109/10 km maschile Eisenerz (Aut)

Sab. 22/02 – Cdm – Gundersen HS138/10 km Trondheim (Nor) – ore 09.30 e 16.15, diretta tv Eurosport

Sab. 22/02 – CoC – Mixed Team Eisenerz (Aut)

Sab. 22/02 – Alpen Cup – Gundersen HS68/4 km femminile Villach (Aut)

Sab. 22/02 – Alpen Cup – Gundersen HS98/6 km maschile Villach (Aut)

Dom. 23/02 – Cdm – Gundersen HS138/10 km Trondheim (Nor) – ore 10.00 e 13.00, diretta tv Eurosport

Dom. 23/02 – CoC – Gundersen HS109/5 km femminile Eisenerz (Aut)

Dom. 23/02 – CoC – Gundersen HS109/10 km maschile Eisenerz (Aut)

Dom. 23/02 – Alpen Cup – Team HS68/3×2 km km femminile Villach (Aut)

Dom. 23/02 – Alpen Cup – Team HS98/3×4 km maschile Villach (Aut)

BIATHLON

Mar. 18/02 – Mondiali/Cdm – Individuale femminile Anterselva (Ita) – ore 14.15, diretta tv Raisport ed Eurosport

Mer. 19/02 – Mondiali/Cdm – Individuale maschile Anterselva (Ita) – ore 14.15, diretta tv Raisport ed Eurosport

Gio. 20/02 – Mondiali/Cdm – Staffetta singola mista Anterselva (Ita) – ore 15.15, diretta tv Raisport ed Eurosport

Sab. 22/02 – Mondiali/Cdm – Staffetta femminile e maschile Anterselva (Ita) – ore 11.45 e 14.45, diretta tv Raisport ed Eurosport

Dom. 23/02 – Mondiali/Cdm – Mass start femminile e maschile Anterselva (Ita) – ore 12.30 e 15.00

SNOWBOARD

Ven. 21/02 – Coppa Europa – BA maschile e femminile Davos (Svi)

Sab. 22/02 – Cdm – PGS maschile e femmnile PyeongChang (Kor) – ore 06.00

Sab. 22/02 – Coppa Europa – SBX maschile e femminile Grasgehren (Ger) – ore 12.00

Dom. 23/02 – Coppa Europa – SBX maschile e femminile Grasgehren (Ger) – ore 10.45

FREESTYLE

Gio. 20/02 – Coppa Europa – SX maschile e femminile Reiteralm (Aut) – ore 13.00

Ven. 21/02 – Coppa Europa – BA maschile e femminile Davos (Svi)

Ven. 21/02 – Coppa Europa – SX maschile e femminile Reiteralm (Aut)

Sab. 22/02 – Cdm – Qualificazioni SX maschile e femminile Sunny Valley (Rus)

Dom. 23/02 – Cdm – SX maschile e femminile Sunny Valley (Rus) – ore 09.00

Dom. 23/02 – Coppa Italia baby/cuc/all/rag – SS maschile e femminile Monte Bondone (Tn)

SLITTINO SU PISTA ARTIFICIALE

Ven. 21/02 – Cdm – Nation’s Cup Winterberg (Ger)

Sab. 22/02 – Cdm – Singolo femminile (ore 09.55 e 11.20) e singolo maschile (ore 13.30 e 15.30) Winterberg (Ger) – diretta streaming www.fil-luge.org

Sab. 22/02 – Mondiali juniores – Doppio (ore 10.00) e staffetta a squadre (ore 14.00) Oberhof (Ger)

Dom. 23/02 – Cdm – Doppio (ore 09.05 e 11.20) e staffetta a squadre (ore 13.30) Winterberg (Ger) – diretta streaming www.fil-luge.org

SLITTINO SU PISTA NATURALE

Sab. 22/02 – Europei juniores – Doppio maschile (ore 11.00 e 13.00), 1a manche singolo maschile (ore 12.45) e 1a manche singolo femminile (ore 11.30) Mosca (Rus)

Dom. 23/02 – Europei juniores – 2a manche singolo maschile (ore 10.00) e 2a manche singolo femminile (ore 11.00) e staffetta a squadre (ore 13.00) Mosca (Rus)

BOB SU PISTA ARTIFICIALE

Ven. 21/02 – Mondiali – 1a e 2a manche bob a due femminile Altenberg (Ger) – ore 14.00, diretta streaming www.ibsf.org

Sab. 22/02 – Mondiali – 3a e 4a manche bob a due femminile Altenberg (Ger) – ore 15.30, diretta streaming www.ibsf.org

Sab. 22/02 – Mondiali – 1a e 2a manche bob a due maschile Altenberg (Ger) – ore 11.30, diretta streaming www.ibsf.org

Dom. 23/02 – Mondiali – 3a e 4a manche bob a due maschile Altenberg (Ger) – ore 14.30, diretta streaming www.ibsf.org

SCI ALPINISMO

Dom. 23/02 – Coppa Italia cad/u23/jr – Individuale maschile e femminile Pezzoro (Bs)

Dom. 23/02 – Coppa Itaia sr/mas – Individuale maschile e femminile Bagnanco (Vb)

Foto: Federico Angiolini