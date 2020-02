Giornata ricca di sport in questo venerdì 7 febbraio. Si comincia fin dal mattino presto con i test della MotoGP a Sepang (Malesia). Un day-1 atteso per i centauri della classe regina, che inizieranno a prendere dimestichezza con le nuove moto. Grandi aspettative per Valentino Rossi, desideroso di riscattare un 2019 molto negativo. Non solo motori ma anche tanto ciclismo con l’Oceania Tour, il Tour de Langkawi e la Volta a la Comunitat Valenciana. Di scena poi il tennis con i tornei di Pune, Montpellier e di Cordoba, per non parlare della Fed Cup, con l’Italia impegnata nella terza giornata della fase a gironi del Gruppo I (Europa/Africa), a caccia del pass per la finale. Le azzurre se la vedranno contro la Grecia. Basket a volontà con l’Eurolega e le semifinali della Coppa Intercontinentale e poi il calcio con l’incontro di Serie A tra Roma e Bologna. Non ci si annoierà di certo:

Sport in tv oggi (venerdì 7 febbraio): orari e palinsesto completo. Come vedere gli eventi in streaming

03:00 MotoGP, Test Sepang

03:00 Ciclismo, Herald Sun Tour: Oceania Tour – Diretta tv su Eurosport, live streaming su Eurosport Player e su DAZN

03:15 Sci Freestyle, Coppa del Mondo: Deer Valley | Moguls – Diretta tv su Eurosport, live streaming su Eurosport Player e su DAZN

05:00 Golf, 2a giornata European Tour: ISPS Handa Vic Open – Diretta tv su Eurosport, live streaming su Eurosport Player e su DAZN

05:30 Pattinaggio artistico, Four Continents 2020: free dance danza sul ghiaccio

08:00 Ciclismo, 1a tappa Tour de Langkawi – Diretta tv su Eurosport, live streaming su Eurosport Player e su DAZN

09:00 Scherma, Coppa del Mondo: spada femminile a Barcellona

10:00 Pattinaggio artistico, Four Continents 2020: short program individuale maschile

10:00 Scherma, Grand Prix: fioretto maschile a Torino

10:00 Scherma, Grand Prix: fioretto femminile a Torino

11:00 Tennis, ATP Pune: quarti di finale – Diretta tv su SuperTennis TV

12:00 Short track, Coppa del Mondo Dresda: prima giornata

14:00 Snooker, World Grand Prix: Quarti di finale, Cheltenham – Diretta tv su Eurosport, live streaming su Eurosport Player e su DAZN

14:00 Tennis, ATP Montpellier: quarti di finale

15:00 Tennis, Fed Cup: Italia-Grecia

15:00 Ciclismo, Volta a la Comunitat Valenciana: 3a tappa – Diretta tv su Eurosport, live streaming su Eurosport Player e su DAZN

16:00 Tennis, ATP Cordoba: quarti di finale

17:50 Basket, 24a Giornata EuroLega: Khimki – Stella Rossa – Diretta tv su Eurosport, live streaming su Eurosport Player e su DAZN

18:00 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Willingen: qualificazioni maschili HS145

18:00 Scherma, Coppa del Mondo: spada maschile a Vancouver

18:35 Basket, 24a Giornata EuroLega: Fenerbahçe Beko – Maccabi Tel Aviv – Diretta tv su Eurosport, live streaming su Eurosport Player e su DAZN

19:20 Basket, Semifinale Coppa Intercontinentale: Segafredo Virtus Bologna – San Lorenzo – Diretta tv su Eurosport, live streaming su Eurosport Player e su DAZN

20:00 Snooker, World Grand Prix: Quarti di finale, Cheltenham – Diretta tv su Eurosport, live streaming su Eurosport Player e su DAZN

20:00 Speed skating, Coppa del Mondo a Calgary: prima giornata

20:20 Basket, 24a Giornata EuroLega: Bayern Monaco – Valencia – Diretta tv su Eurosport, live streaming su Eurosport Player e su DAZN

20:20 Basket, 24a Giornata EuroLega: Panathinaikos OPAP – Zenit San Pietroburgo – Diretta tv su Eurosport, live streaming su Eurosport Player e su DAZN

20:45 Calcio, Serie A: Roma-Bologna – Diretta tv su Sky Sport, live streaming su Sky Go e su Now TV

20:50 Basket, 24a Giornata EuroLega: Barcellona – AX Armani Exchange Milano – Diretta tv su Eurosport, live streaming su Eurosport Player e su DAZN

21:00 Calcio, Serie B: Ascoli-Juve Stabia – Diretta streaming su DAZN

21:50 Basket, Semifinale Coppa Intercontinentale: Iberostar Tenerife – Rio Grande Valley Vipers – Diretta tv su Eurosport, live streaming su Eurosport Player e su DAZN

