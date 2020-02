Speed skating, Mondiali singole distanze 2020: Olanda pronta a dominare, Francesca Lollobrigida punta al podio nella mass start

Signore e signori, dal 13 al 16 febbraio l’Olympic Oval di Salt Lake City (Stati Uniti) sarà teatro dei Mondiali 2020 su singole distanze di speed skating. Il veloce anello di ghiaccio americano darà modo agli atleti di esprimersi ad alto livello, con prestazioni di primissimo livello.

Nei 500 metri il russo Viktor Mushtakov, riferimento in Coppa del Mondo, dovrà guardarsi dal giapponese Tatsuya Shinhama e dal coreano Jun-Ho Kim. Attenzione però all’altro russo Pavel Kulizhnikov, indietro nella classifica di specialità di CdM, ma detentore del primato del mondo e in grande evidenza negli Europei ad Heerenveen nella velocità. Con Mushtakov, Shinhama, Kim e anche con il campione olimpico Håvard Lorentzen ci sarà da divertirsi. Sul versante femminile, la campionessa olimpica Nao Kodaira è pronta a raccogliere la sfida della truppa russa guidata da Angelina Golikova e Darya Kachanova, con l’americana Brittany Bowe e l’austriaca Vanessa Herzog pronte a inserirsi. Bowe che vorrà dominare la scena nei 1000 metri, con Kodaira prima rivale, mentre sul versante maschile l’Olanda darà fiato alle trombe con Kai Verbij e Thomas Krol, dovendosi però guardare dall’insidia rappresentata dal citato Kuzihnikov. Paesi Bassi che potranno contare su una vera e propria armata e nella quale Ireen Wüst è pronta a mettersi in evidenza nei 1500 metri. Il titolo continentale nella specialità parla chiaro e l’essere l’unica ad essersi aggiudicata l’oro europeo, mondiale e olimpico nel chilometro e mezzo arricchisce l’elenco dei riconoscimenti personali. Nel prove distance le vedette saranno la pluricampionessa del mondo Martina Sablikova e l’olandese Patrick Roest, praticamente imbattibile nei 5000 metri, pronto a raccogliere il testimone del fuoriclasse Sven Kramer.

E l’Italia? Il Bel Paese si presenta all’appuntamento con alcune carte da giocare per cercare il colpo e fregiarsi dei metalli a disposizione. E’ il caso di Francesca Lollobrigida. La romana tenterà l’assalto al podio nell’amata mass start, forte del terzo posto ottenuto in Coppa del Mondo a Minsk (Bielorussia) e dell’argento continentale ad Heerenveen (Olanda). La “Lollo” è molto cresciuta nelle specialità “classiche”, lo testimonia il bronzo europeo nei 3000 metri con record italiano annesso, ma è chiaro che in un contesto iridato le sue chance sono ancora limitate alla gara di gruppo. Opportuno aggiungere che i miglioramenti nelle distanze menzionate potranno esserle molto utili avendo come avversarie atlete del calibro della canadese Ivanie Blondin, della giapponese Nana Takagi e dell’olandese Irene Schouten (campionessa d’Europa a Heerenveen davanti a Francesca). Un’altra possibilità di medaglia per gli azzurri è quella del team pursuit maschile. A Nur-Sultan (Kazakistan), in Coppa del Mondo, è arrivato un successo dal valore importante. Il terzetto formato da Andrea Giovannini, Nicola Tumolero e da Michele Malfatti si è imposto d’autorità davanti al Canada e alla Russia, consentendo al Bel Paese di ritrovare un successo in CdM che mancava dal 2005, quando il trio Donagrandi-Fabris-Sanfratello si impose nell’appuntamento di Torino, “proemio” ideale rispetto a quanto poi avvenuto nell’annata successiva, ovvero nelle Olimpiadi Invernali 2006. Eventuali colpi mano si potrebbero avere nei 5000 metri con un Davide Ghiotto in grado di giungere quarto nell’appuntamento di Calgary in Coppa del Mondo e nella mass start maschile dove Giovannini è un po’ una mina vagante.

Foto: Instagram – Lollobrigida