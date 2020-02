Speed skating, doppietta 1000-3000 per Linda Rossi nelle Finali di Coppa del Mondo junior 2020

Prima giornata di gare oggi a Minsk, in Bielorussia, per le Finali della Coppa del Mondo junior e neo-senior di speed skating: andiamo a vedere i risultati. Tre podi per l’Italia nella categoria neo-senior, con due successi firmati da Linda Rossi, che centra l’accoppiata 1000-3000, mentre è terzo Jeffrey Rosanelli sui 1000 metri.

Nella categoria neo-senior arrivano due affermazioni per Linda Rossi, che prima vince i 1000 firmando il personale in 1’20″47, davanti alla romena Mihaela Hogas, seconda a 0″06, ed alla bielorussa Ekaterina Sloeva, terza a 0″33, poi si impone sui 3000, marcando ancora il personale in 4’16″62, battendo la bielorussa Anna Kovaleva, seconda a 1″91, e la tedesca Josie Hofmann, terza a 11″69.

Nella medesima categoria giunge anche il terzo posto nei 1000 di Jeffrey Rosanelli: l’azzurrino chiude in 1’12″29, a 1″24 dall’estone Marten Liiv, che vince in 1’11″05, mentre è secondo a 0″40 il norvegese Kristian Solland Reinton con il crono di 1’11″45. Non ci sono stati, in questa prima giornata di gare, altri piazzamenti degli azzurrini in top 8.

