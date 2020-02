Ski Tour 2020, nella 34 km mass start tl maschile di Meraker domina il russo Alexander Bolshunov

Dominio del russo Alexander Bolshunov nella 34 km mass start tl maschile di Meraker, in Norvegia, valido per lo Ski Tour 2020 di sci di fondo, inclusa nel calendario della Coppa del Mondo di sci di fondo: il leader della classifica generale vince in solitaria e conquista anche la vetta del minitour nordico. A punti Francesco De Fabiani, 22°, fuori dai 30 tutti gli altri azzurri.

Partenza a spron battuto di Federico Pellegrino, che si produce nella solita lunga volata iniziale per la classifica a punti e riesce nell’intento, passando per primo ai 3 km, ma il norvegese Johannes Klaebo non gli lascia troppo spazio transitando secondo: il duello nella particolare graduatoria proseguirà fino a domenica.

Centrato l’obiettivo, Pellegrino si rialza per risparmiare energie in vista della sprint di sabato, così il gruppo torna compatto e nessuno per parecchio tempo prende l’iniziativa. Ai 14 km infatti, il gruppo di testa conta ben 32 unità, poi è poco prima dell’ora di gara che la prova esplode, in vista del km 20.

Il primo traguardo con bonus a tempo fa gola a tanti, ma l’allungo buono è quello del norvegese Sjur Roethe, il quale mette in fila ben sei connazionali. Dopo lo scatto per gli abbuoni vanno via in tre, col russo Alexander Bolshunov che si mette in testa seguito dai norvegesi Sjur Roethe e Simen Krueger.

Loading...

Loading...

Bolshunov fa cedere prima l’uno e poi l’altro e si invola verso la vittoria: ai 31 km il suo margine su un nutrito gruppo inseguitore è di 45″, ma già al traguardo con abbuoni del km 32.3 si registrano 52″. L’arrivo è trionfale per il russo: Alexander Bolshunov chiude in 1:19’34″9, andando a precedere due norvegesi, Johannes Klaebo, secondo a 51″7, ed Emil Iversen, terzo a 51″8.

Va a punti Francesco De Fabiani, 22° a 2’40″8, fuori dai 30 tutti gli altri, con Simone Daprà 42° a 4’33″5 davanti a Paolo Ventura, 43° a 4’35″5. Giandomenico Salvadori è 66° a 7’17″9, infine Federico Pellegrino si piazza 75° a 9’30″3, ma, soprattutto, conserva la leadership nella graduatoria a punti.

roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse