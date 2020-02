Sci velocità, Simone Origone vince la seconda tappa di Coppa del Mondo a Salla

Seconda vittoria consecutiva nella Coppa del Mondo di sci di velocità per Simone Origone. L’azzurro ha trionfato a Salla (Finlandia) portando a casa il 45° successo in carriera. La vittoria nella gara odierna è arrivata grazie ai 164,56 km/h, con i quali ha preceduto l’austriaco Manuel Kramer (arrivato a 164,43 km/h) e il francese Simon Billy (162,95 km/h).

Appena fuori dal podio Ivan Origone con 162,63 km/h, mentre Emilio Giacomelli non è andato oltre il ventunesimo posto con 152,28 km/h. Il campione valdostano a questo punto rimane in vetta alla classifica generale con 200 punti, contro i 140 di Billy. Grandi soddisfazioni per l’Italia anche in campo femminile per il primo podio per Valentina Greggio. L’ossolana è giunta terza con 156,60 km/k nella gara vinta dalla svedese Britta Backlund (anche lei al secondo successo di fila) con 160,05 km/h e i 157,14 km/h dell’altra nordica Hanna Matslofva con 157,14 km/h.

Foto: FISI