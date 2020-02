Sci di fondo, Coppa del Mondo Östersund 2020: Klæbo va all’assalto di Bolshunov

Lo Ski Tour 2020 prenderà il via da Östersund, in Svezia. La località della contea dello Jämtland è ben conosciuta dagli appassionati di discipline nordiche, tuttavia è legata soprattutto al biathlon e solo raramente ha ospitato competizioni di sci di fondo. Con 435 punti di vantaggio, Alexander Bolshunov appare indirizzato verso la conquista della Sfera di cristallo. Lo Ski Tour rappresenta dunque l’ultima possibilità per Johannes Høsflot Klæbo di sovvertire l’attuale situazione.

Östersund è ormai una delle grandi classiche della Coppa del Mondo di biathlon, essendo diventata la location privilegiata per ospitare l’ouverture stagionale ed avendo organizzato, nel corso degli anni, ben tre edizioni dei Mondiali (1970, 2008, 2019). Normale quindi che, viste le sue strutture all’avanguardia e la sua collocazione geografica, si sia deciso di sfruttarla anche per l’opening dello Ski Tour.

Sarà solamente la terza volta che la Coppa del Mondo di sci di fondo farà tappa su queste nevi. I due precedenti sono targati 1995 e 2015. Nel secolo scorso vi si disputò una 30 km a skating con partenze ad intervalli, vinta dal norvegese Bjørn Dæhlie. Invece cinque anni or sono si tennero una sprint in alternato e una 15 km in tecnica libera contro il cronometro. Nonostante le due competizioni fossero agli antipodi, ebbero lo stesso vincitore. In entrambi i casi primeggiò infatti il norvegese Finn Hågen Krogh, in quel momento dotato di una condizione atletica straripante.

La 15 km a skating con partenza a intervalli già vista nel 2015 sarà riproposta anche in questo 2020 come tappa inaugurale nella giornata di sabato. Domenica invece andrà in scena un inseguimento di 15 km a tecnica classica. Sinora l’Italia non è mai salita sul podio. Il miglior risultato mai ottenuto da un azzurro in quel di Östersund è il 6° posto di Gaudienzio Godioz nella 30 km del 1995.

Foto: Colombo Pier