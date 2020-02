Sci alpino, Italia squadra di riferimento nella velocità femminile. L’importanza della concorrenza interna

L’Italia sta dominando la Coppa del Mondo femminile di sci alpino. Una stagione finora superlativa per la squadra azzurra che ha già ottenuto 7 vittorie e 20 podi quest’anno e punta a due record: il primo quello delle 10 vittorie totali ottenuto nel 1996-1997, il secondo quello del numero di podi (25), che risale alla stagione 2016-2017. Un serie di strepitosi risultati arrivati soprattutto nelle prove veloci, come dimostrano le ultime settimane di trionfi.

Il fine settimana di Bansko è stato l’apoteosi azzurra, con addirittura la quarta tripletta della storia per lo sci femminile italiano. Vittoria di Elena Curtoni davanti a Marta Bassino e Federica Brigone, ma con le ultime due capaci di salire sul podio anche nelle altre due giornate. Il tutto senza l’infortunata Sofia Goggia, poi rientrata a Rosa Khutor dove ha subito centrato il podio, completando la doppietta con la stessa Brignone, replicando a posizioni invertite il risultato del super-G di St.Moritz. Un’Italia super competitiva nella velocità. Oltre alle ragazze sopra citate sono arrivate anche i podi di Nicol Delago e Francesca Marsaglia. Un vero e proprio squadrone che è diventato il riferimento per tutte le altre nazioni. Nessun’altra squadra riesce ad avere sei atlete che possono ambire al podio in ogni gara.

Sicuramente un fattore determinante all’esplosione della squadra azzurra è stata la grande concorrenza all’interno dello stesso gruppo. Non c’è davvero cosa migliore della sana rivalità sportiva tra compagne, con le connazionali che diventano sempre le prime avversarie. I podi e le vittorie portano poi ad un ambiente sereno dove si lavora in maniera ottimale e ciò non fa altro che portare ad un ulteriore miglioramento di tutte le velociste azzurre. Il prossimo appuntamento sarà a Garmisch dove sono in programma un’altra discesa ed un altro supergigante. L’Italia è pronta ad essere nuovamente protagonista e a battere altri record.

Foto: Fisi/Pentaphoto