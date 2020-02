Sci alpino, Federica Brignone e la grande occasione Coppa del Mondo. Shiffrin assente, pericolo Vlhova

Federica Brignone può vincere la Coppa del Mondo. Un traguardo che sembrava impensabile solamente qualche mese fa, adesso sembra davvero raggiungibile per la sciatrice azzurra, che ha sicuramente ora una grande occasione. Una possibilità che si è venuta a creare per l’assenza di Mikaela Shiffrin, che dovrebbe tornare alle gare solo ad inizio marzo ad Ofterschwang. Purtroppo quello dell’americana è uno stop non per un problema fisico, ma, come si sa, per la tragica scomparsa del papà.

Shiffrin ha già saltato le gare di Garmisch ed anche quelle di Kranjska Gora e sicuramente non parteciperà nemmeno a quelle di Crans Montana, dove sono in programma due discese ed una combinata. Le percentuali di una sua presenza a La Thuile (supergigante e combinata) sono davvero minime e dunque sembra essere sempre più probabile un rientro in Germania. Cinque gare e dunque ci sono ben 500 punti sulla carta che Brignone può guadagnare sull’americana. Impossibile pensare che Federica possa centrare un pokerissimo, ma comunque i punti che l’azzurra può conquistare sono davvero tanti.

Nelle due combinate Brignone si presenta come la donna da battere, anche perchè ha già vinto la prima ed unica disputata in questa stagione. Pure il supergigante di La Thuile è un’altra gara segnata con il circoletto rosso dalla valdostana. Realisticamente Brignone può davvero prendere 300 punti in questo modo e balzare nettamente al comando della classifica generale. Non vanno dimenticate poi le due discese di Crans Montana, nelle quali Federica parte per conquistare punti importanti, provando a salire sul podio.

In questo momento Shiffrin ha 1225 punti ed il sorpasso di Brignone (1112) ed anche di Petra Vlhova (1071) pare scontato. Proprio la slovacca diventa un’avversaria molto temibile e sicuramente Vlhova ha messo nel mirino le due combinate in programma in queste settimane. Anche nel superG di La Thuile la slovacca può dire la sua, mentre in discese Brignone può davvero prendere punti importanti. E’ ovvio che Federica deve assolutamente allungare in queste settimane su Vlhova e Shiffrin, visto che in programma ci sono ancora tre slalom nei quali l’azzurra rischia di perdere tantissimo. Brignone sa di avere una grande occasione e deve assolutamente cercare di fare di tutto per entrare nella storia dello sport italiano.

Foto: Lapresse